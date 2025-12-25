Делото "Кочани" продължава: Съмнения за цианидни газове в злополучната нощ

Пред съдебната зала роднини на загинали в нощния клуб в Кочани заявиха, че се съмняват в начина, по който прокуратурата е провела целия случай, след като в обществеността се появи информация, че причината за смъртта не е само задушаване с въглероден окис. Те попитаха дали прокуратурата е разследвала точните причини за смъртта на децата им след констатациите на Института по химия за наличие на цианидни газове, предаде македонската телевизия 21.

Фактът, че държавните институции потвърждават възможността за наличие на цианидни газове в пространството, но същевременно няма публично достъпни доказателства, че тези газове са анализирани в телата на жертвите, представлява сериозна медицинска и правна празнота. Това означава, че констатациите от аутопсията са непълни, има основание за допълнителна и независима експертиза, има основание за правно оспорване на заключението, обосновано и необходимо в интерес на истината, казва Александър Наунов, родител на починало дете.

Делото продължава с показанията на 35 свидетели, а следващото съдебно заседание с други свидетели е насрочено за понеделник.

Първият свидетелски разказ: "Хванах сина си за ръка, осъзнах, че е нещо сериозно"

Междувременно днешното съдебно заседание се яви първият свидетел - Деян Николов, собственик на автосервиз, разположен до дискотека „Пулс“ в Кочани. Свидетелят каза още, че преди това обектът е функционирал като магазин за дрехи, а също така е бил и склад за кожени изделия.

В злополучната вечер Николов отишъл с приятели на така наречената дискотека, където преди това бил синът му. Той излязъл навън с приятел да пушат цигари, след което останал при приятелите на сина си. Няколко минути по-късно приятелят на сина му ги информирал, че така наречената дискотека се е запалила. „Синът ми отиде да види какво става. Хванах го за ръка и му казах да чака, защото видях да излиза дим и да се чуват странни звуци. Тогава осъзнах, че е нещо сериозно. Забелязах, че токът е спрял и тогава започнах да чувам силни писъци, беше страшно“, каза той, разказвайки как е взел най-близкия маркуч и е започнал да пръска по вентилатора. "След това счупихме прозорците на женската тоалетна отвън, откъдето се чуха звуците. Момичетата се бяха закачили за решетките. Те крещяха! Опитах се да ги успокоя и тогава реших да ги напръскам с вода. Децата ми казваха: „Чичо, пръскай с повече вода, ще дишаме по-добре“, каза той, посочвайки, че пожарникарите са пристигнали бързо. Той имаше усещането, че има ранени, но няма жертви.

"След това, след като ми се стори, че е изминала цяла вечност, доведох децата в работилницата, направих разтвор от сода бикарбонат и захар, защото те бяха видимо разтърсени, както и аз. Гледам този филм всеки ден. Имах усещането, че има ранени, но няма жертви. Около 5:30 сутринта отворих портата, пуснах децата да минат, вече беше свършило, а междувременно изключих тока, да не дава Боже да се случи нещо. Тогава синът ми ми каза, веднага щом излязохме: „Татко, изглежда има жертви, има тела". „Просто хванах ръката му и продължихме напред. Видях три тела до оградата, не видях нищо, просто исках да заведа децата вкъщи", каза между другото Николов, пише emagazin.mk.