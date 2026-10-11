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Посланичката на САЩ в Гърция и бивша на Тръмп-младши се хвалила с услуги от гръцки богаташи

11 октомври 2026, 0:12 часа 956 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Посланичката на САЩ в Гърция и бивша на Тръмп-младши се хвалила с услуги от гръцки богаташи

Скандалният посланик на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл се е похвалила с луксозни пътувания, финансирани от гръцки бизнесмени. Това разкрива аудиозапис, до който се е добрал The Wall Street Journal. Действията на Гилфойл засегнаха и България - ПРИПОМНЕТЕ СИ: Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

По време на Световния икономически форум в Давос, Гилфойл е разказала, че е летяла с частен самолет с Александрос Екзарху, главен изпълнителен директор на Aktor Group, чиито бизнес интереси е промотирала пред чуждестранни правителства. Тя също така е описала пътуване с корабния магнат Николас Цакос, който е платил за престоя ѝ в луксозен парижки хотел.

В записа си личи и как Гилфойл гневно настоява за покана за вечеря, на която присъства Ерик Тръмп, и обещава на американски бизнесмен, че може да му донесе "много пари". Гилфойл е била годеница на Доналд Тръмп-младши.

Разкритията идват след скандал, че Гилфойл е поискала и то през приложението Signal от дарител на Тръмп 100 000 долара, за да покрие разходите си по кредитна карта в замяна на помощ по правни и данъчни въпроси. Дарителят на Тръмп е бизнесменът Ерик Детърс, а кредитната карта е American Express. Искането е отправено дни преди изслушването ѝ за назначаване като посланик в Гърция през юли 2025 година. Пред CBS News Ерик Детърс коментира, че искането на Гилфойл е било "услуга за услуга". В замяна на парите, тя му е обещавала съдействие за достъп до влиятелни представители на американската администрация. Той обаче не изпълнил искането и отговорил: "За съжаление, спешната ти нужда от 100 000 долара няма как да стане. Не мога да направя това, без да се разведа".

Главният инспектор на Държавния департамент разследва дали Гилфойл е приемала неправомерни подаръци или услуги, докато служители на администрацията на Тръмп обсъждат евентуалното ѝ отстраняване.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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