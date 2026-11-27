Протоколите с България част ли са от преговорната рамка за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз или не? Това е въпрос, който властта и медиите в Скопие отричат и с който се опитват да обяснят отказа да се впишат българите в македонската конституция, което е условие за започване на преговорите на Северна Македония за ЕС.

Посланик на ЕС счупи още една опорка на Скопие

На този въпрос в интервю за „360 степени“ по MRT 1, гръцкият дипломат и посланикът на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас отговори, че протоколите са споменати в рамката за преговори и се очаква двете страни да прилагат споразуменията добросъвестно.

„В рамката за преговори се споменават протоколи и това, което се изисква, е да се продължи с прилагането на споразуменията добросъвестно. Ключовият израз тук е „добросъвестно“. Това, към което се стремим, са добросъседските отношения. Тяхното значение е очевидно. Те се отнасят за всички страни кандидатки, а също и за тези, които в момента са членки на ЕС. Тук няма разлика, защото говорим за споразумения. Има Споразумение за добросъседство с България от 2017 г., Споразумение от Преспа и така нататък“, каза Рокас.

За посланика на ЕС правилата, по които страната ще напредва, са ясни, защото рамката за преговори вече е договорена и скринингът е проведен. ОЩЕ: Брюксел със звучен шамар срещу Мицкоски, той се запъна за българите в конституцията (ВИДЕО)