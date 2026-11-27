Нови части на София останаха без парно и топла вода заради аварии, става ясно от съобщения в сайта на "Топлофикация". На студено ще са в кв. "Лозенец" - ул. "Света гора" № 35, 40, 42, бул "Джеймс Баучер" № 20, 22, 22А. Очаква се услугата да бъде възстановена на 29 ноември към 11:30 часа. Авария е възникнала и в кв. "Банишора" - ул. "Подполковник Калитин" № 3, като се очаква да бъде отстранена до 29 ноември.

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Без парно и топла вода са още:

- в "Младост" 3 - бл. 324,324А,325А вх.1 и вх.3. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20 часа.

- в кв. "Изток" - ул. "А.П.Чехов" № 10 ул. "Ф.Ж.Кюри" № 8,10 и бл. 81. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20 часа.

- в кв. "Толстой" - 54 СОУ, 62 ДЯ. Очаквано възстановяване на 29 ноември в 10:20 часа.

- част от Център - в карето м/у: ул. "Княз Александър I" , ул. "Граф Игнатиев" , ул. "Дякон Игнатий" , ул. "Стефан Караджа". Очаквано възстановяване на 27 ноември в 18:10 часа.

- в "Дружба" 1 - бл.125. Очаквано възстановяване на 12 декември в 20:00 часа.

Припомняме, че през последните седмици поредица от аварии многократно оставяха части от София без парно и топла вода, предизвиквайки недоволство сред столичани, които днес организират протест. В социалните мрежи те обявяват, че ще блокират движението на "Орлов мост" от 17 до 22 часа. Студентите също обявиха, че ще се включат в протеста.