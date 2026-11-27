Първата спирка ще е на 3 декември в Пловдив от 14:00 – 20:00 часа

Емблематичният коледен камион на Coca-Cola тръгва на традиционното си празнично турне из България, а Kaufland България ще бъде домакин на 5 от неговите спирки. За още по-голяма радост на малки и големи, тази година около камиона ще оживее и специално коледно градче с празнични декорации, забавления, подаръци и възможности за среща с Дядо Коледа.

Първата спирка на празничния камион на паркингите на Kaufland ще е на 3 декември в Пловдив (бул. „Освобождение“ 47). След това той ще посети хипермаркетите от веригата в Стара Загора (ул. „Иван Вазов“ 2) на 4 декември, Шумен (бул. „Симеон Велики“ 28) на 10 декември, Враца (бул. „2-ри Юни“) на 13 декември, а финалната спирка от турнето ще е на 20 декември в София - XO Park Kaufland на бул. „Ботевградско шосе“.

Във всички градове събитията са отворени за посетители от 14:00 до 20:00 часа с вход свободен.

Под мотото „Освежи магията на Коледа“, присъстващите на коледното събитие ще имат възможността да си подарят време за положителни емоции и споделени мигове с най-близките им хора, а също и да преживеят истинско коледно вълшебство с лична среща с Дядо Коледа, забавни игри и активности с награди. Впечатляваща елха с височина над четири метра, тематични декорации и различни фотозони ще превръщат всяка спирка в красиво място за снимки.

И тази година празничната обиколка ще има своя благотворителна кауза. На място посетителите ще могат да се включат в инициативи на „Операция Плюшено мече“, подкрепяйки младежи с талант и мечти за развитие.