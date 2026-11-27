Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е поискал спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес. Това съобщи самият той в профила си в социалните мрежи. Демерджиев иска да се свърже с вътрешния министър на Франция по повод ексцесиите на стадион "Велодром" по време на срещата между местния гранд Олимпик Марсилия и българския Левски от Лига Европа. Организирани ултраси на марсилци нападнаха феновете на "сините", като има над 10 пострадали души, които са само от привържениците на българския шампион.

Иван Демерджиев: "Очаквам своевременен отговор от френската страна"

Ето какво написа Иван Демерджиев: "Поисках спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Причината е ясна - искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна. Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", както и през задграничния представител на МВР във Франция".

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УЕФА разследва случая

По случая с официални позиции излязоха още от Левски, Олимпик Марсилия, Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и други. От УЕФА вече са започнали дисциплинарно производство срещу Олимпик Марсилия, като може да се стигне до много тежки санкции за френския гранд.

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