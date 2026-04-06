Приятелски огън: Военното разузнаване на Сърбия критикува Вучич

Военното разузнаване на Сърбия изглежда критикува сръбския президент Александър Вучич, а поводът са откритите от Сърбия взривни вещества "с разрушителна сила" и детонатори близо до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". Приятелският огън идва от директорът на Сръбската военна агенция за сигурност Джуро Йованич, който заяви на пресконференция, че службите разполагат с информация, че лице от мигрантска група ще се опита да саботира газовата инфраструктура.

Приятелският огън към Вучич

„От месеци предупреждаваме главнокомандващия, президента Александър Вучич, както и държавното ръководство, че нещо подобно на случилото се днес може да се случи. Честно казано, срещнахме скептицизъм, неодобрение и несъгласие. Както в случая, когато трябваше да представим съответните показатели, че газовата инфраструктура може да бъде застрашена“, каза Йованич, съобщава RTS .

Според него, държавното ръководство, което се грижи за разходите, посочи, че това са изключително скъпи мерки, които освен това изискват голямо напрежение за членовете на армията.

Колко ще продължи разследването?

От думите му стана ясно, че въпросното лице от мигрантска група със сигурност ще бъде задържано.

Той обаче сякаш продължава с приятелския огън към Вучич, заявявайки, че единственият въпрос е дали разследването ще продължи три дни или няколко месеца“, добави директорът на сръбското военно разузнаване.

„Взривно вещество, произведено в САЩ“

Йованич разкри и какво са открили сръбските служби относно поставените взривни вещества вещества и детонарни капсули. "Открихме специално опаковани взривни вещества, херметически затворени, детонаторни капсули, подготвени и опаковани за транспорт, както и детонираща пръчка и инструменти и оборудване за подготовка на взривни вещества за диверсия. Ще разкрия една подробност от разследването, маркировките върху взривното вещество показват, че е произведено в САЩ", каза директорът на службата.