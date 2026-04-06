Шефовете на ЦСКА се събират на спешна среща заради две от звездите на „армейците“

06 април 2026, 9:28 часа 218 прочитания 0 коментара
Снимка: CSKA Sofia FC﻿
Ръководството на ЦСКА ще се събере на спешна среща заради две от звездите на „армейците“. Става въпрос за стража Фьодор Лапоухов и полузащитника Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, към тях има сериозен интерес от клубове от чужбина и на този етап шансът да останат в родния гранд не изглежда много голям. Затова и шефовете на „червените“ ще се съберат, за да обсъдят тяхното бъдеще.

В ЦСКА са на тръни заради Лапоухов и Ето'о

Към Лапоухов има интерес от страна на руския Спартак Москва и английския Саутхемптън. Ето'о пък е следен от Цървена звезда и Лудогорец. Ситуацията с камерунеца е по-деликатна, тъй като той има договор с ЦСКА до края на сезона. В контракта има клауза, която гласи, че той ще се поднови автоматично, но само при желание и от двете страни. Това означава, че халфът може да реши да продължи кариерата си другаде, а „армейците“ да го изпуснат без пари. От ЦСКА преговарят с Джеймс Ето'о за нов договор, но за момента няма индикации, че той е готов да остане.

Фьодор Лапоухов ЦСКА

Агентът на вратаря ще пристигне у нас тези дни

Междувременно пък се очаква у нас да пристигне мениджърът на Фьодор Лапоухов Евгений Гайдук. Импресариото също ще се види с ръководството на ЦСКА, за да бъде обсъдено бъдещето на вратаря и дали той е склонен да приеме оферта от чужбина. Според руските медии агентът на 22-годишния страж иска клиентът му да изиграе поне още един сезон в ЦСКА преди да предприеме каквито и да било стъпки за преминаване в друг отбор.

Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Джеймс Ето Фьодор Лапухов
