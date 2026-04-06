Шефовете на ЦСКА се събират на спешна среща заради две от звездите на „армейците“

Ръководството на ЦСКА ще се събере на спешна среща заради две от звездите на „армейците“. Става въпрос за стража Фьодор Лапоухов и полузащитника Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, към тях има сериозен интерес от клубове от чужбина и на този етап шансът да останат в родния гранд не изглежда много голям. Затова и шефовете на „червените“ ще се съберат, за да обсъдят тяхното бъдеще.

Към Лапоухов има интерес от страна на руския Спартак Москва и английския Саутхемптън. Ето'о пък е следен от Цървена звезда и Лудогорец. Ситуацията с камерунеца е по-деликатна, тъй като той има договор с ЦСКА до края на сезона. В контракта има клауза, която гласи, че той ще се поднови автоматично, но само при желание и от двете страни. Това означава, че халфът може да реши да продължи кариерата си другаде, а „армейците“ да го изпуснат без пари. От ЦСКА преговарят с Джеймс Ето'о за нов договор, но за момента няма индикации, че той е готов да остане.

Междувременно пък се очаква у нас да пристигне мениджърът на Фьодор Лапоухов Евгений Гайдук. Импресариото също ще се види с ръководството на ЦСКА, за да бъде обсъдено бъдещето на вратаря и дали той е склонен да приеме оферта от чужбина. Според руските медии агентът на 22-годишния страж иска клиентът му да изиграе поне още един сезон в ЦСКА преди да предприеме каквито и да било стъпки за преминаване в друг отбор.

