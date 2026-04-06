Цветомир Найденов скочи на грешника за ЦСКА 1948: Слабо, поведе хорото на безхаберието

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов скочи на един от футболистите на тима от Бистрица след загубата от Лудогорец. Става въпрос за бившия национал на България – Петър Витанов. Както е известно, халфът направи дузпа в края на първото полувреме, която бе реализирана от Квадво Дуа. До края на срещата „орлите“ вкараха още две попадения и спечелиха с класическото 3:0.

Действията на Петър Витанов вбесиха Цветомир Найденов, който изрази мнението си за представянето на полузащитника в типичния си стил – в социалните мрежи. Бизнесменът бе категоричен, че халфът е повел хорото на безхаберието в мача срещу Лудогорец.

Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?! 😡 #ЦСКА #взимамемерки

„Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?!“, изригна Цветомир Найденов. Публикацията, към която бе закачен и хаштаг "взимамемерки", за кратко време събра стотици лайкове и коментари на фенове на различни родни отбори.

Загубата от Лудогорец пък постави тима на ЦСКА 1948 в трудна позиция, тъй като разликата с четвъртия ЦСКА вече е само една точка. До края на редовния сезон в Първа лига остават само два кръга. В петък, 10 април тимът от Бистрица приема Ботев Враца, а на 15-ти му предстои тежко гостуване на Черно море във Варна. След изиграването на тези двубои стартира и плейофната фаза на шампионата.

