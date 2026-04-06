Цветомир Найденов скочи на грешника за ЦСКА 1948: Слабо, поведе хорото на безхаберието

06 април 2026, 11:38 часа 462 прочитания 0 коментара
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов скочи на един от футболистите на тима от Бистрица след загубата от Лудогорец. Става въпрос за бившия национал на България – Петър Витанов. Както е известно, халфът направи дузпа в края на първото полувреме, която бе реализирана от Квадво Дуа. До края на срещата „орлите“ вкараха още две попадения и спечелиха с класическото 3:0.

Петър Витанов вбеси боса на ЦСКА 1948 

Действията на Петър Витанов вбесиха Цветомир Найденов, който изрази мнението си за представянето на полузащитника в типичния си стил – в социалните мрежи. Бизнесменът бе категоричен, че халфът е повел хорото на безхаберието в мача срещу Лудогорец.

Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?! 😡 #ЦСКА #взимамемерки

Posted by Tzvetomir Naydenov on Sunday, April 5, 2026

„Слабо. А Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието ….какъв шпагат?!“, изригна Цветомир Найденов. Публикацията, към която бе закачен и хаштаг "взимамемерки", за кратко време събра стотици лайкове и коментари на фенове на различни родни отбори.

Тимът от Бистрица вече води само с точка пред ЦСКА 

Загубата от Лудогорец пък постави тима на ЦСКА 1948 в трудна позиция, тъй като разликата с четвъртия ЦСКА вече е само една точка. До края на редовния сезон в Първа лига остават само два кръга. В петък, 10 април тимът от Бистрица приема Ботев Враца, а на 15-ти му предстои тежко гостуване на Черно море във Варна. След изиграването на тези двубои стартира и плейофната фаза на шампионата.

ОЩЕ: Лудогорец не прости грешката на Левски! Доброто момче в българския футбол е голмайстор №1 в Първа лига

Бойко Димитров
