ALI се завръщат на сцена с ново звучене и премиера на неиздавани песни на 29 април в София

06 април 2026, 11:49 часа 316 прочитания 0 коментара
Снимка: Projector Plus
След близо шестмесечна пауза от клубните участия, ALI се завръщат на живо с концерт на 29 април в столичния клуб "Строежа". Събитието бележи нов етап за бандата – първи лайв с обновен състав, ново звучене и премиера на неиздавана музика.

Периодът извън сцената се оказва повече от достатъчен за натрупване на идеи и трансформации. Групата се завръща с нов басист - Милен Методиев, изцяло преработен лайв сет и нова енергия, която самата банда определя като "ALI 2.0". Въпреки промените, едно остава непроменено – директният и честен начин, по който бандата общува със своята публика.

Концертът на 29 април ще предложи на феновете първа среща с четири нови песни, които досега не са изпълнявани на живо. Сред тях е и "Fame" – дългоочаквано парче, за което групата загатва от месеци, но което досега не е звучало в завършен вид пред публика. Именно сцената на "Строежа" ще бъде мястото, където песента ще направи своята официална концертна премиера.

Изборът на клубна локация не е случаен. ALI продължават да залагат на близостта с публиката и интензивната атмосфера, която тези пространства създават. Това са концертите, в които границата между сцена и публика изчезва – преживяване, познато добре на онези, които следят групата още от самото начало.

Събитието на 29 април поставя началото на следващата глава за ALI – по-смела, по-динамична и насочена напред, но със същата автентична отдаденост към музиката и хората пред сцената. Билетите за концерта може да откриете в мрежата на Ticket Station. Очаквайте скоро ALI да обявят и съпорт артистите за клубния гиг.

Яна Баярова Отговорен редактор
Българска музика ALI концерти
