Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

06 април 2026, 9:48 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Турски гранд стартира офанзива по привличането на Майкон

Турски гранд е стартирал офанзива по привличането на един от основните футболисти на ЛевскиМайкон. Става въпрос за тима на Бешикташ. Това съобщи изданието в югоизточната ни съседка „Фотомач“. Според информациите представители на „черните орли“ са се свързали с агента на левия краен защитник, за да го уговорят клиентът му да заложи на истанбулския отбор, ако трябва да избира къде да продължи кариерата си.

Лично треньорът на Бешикташ настоява за привличането на Майкон

В последните месеци към Майкон има сериозен интерес от редица отбори от чужбина. Именно поради тази причина се очаква той да бъде продаден през лятото. На този етап обаче най-настоятелен в желанието си да вземе бразилеца е именно Бешикташ. От „Фотомач“ разкриват, че левия бек е впечатлил треньора на „черните орли“ Серген Йълчън с представянето си с екипа на Левски и именно наставникът на истанбулския гранд е пожелал Майкон да подсили отбора му.

Левски Лудогорец Майкон Кайо Видал

Турският тим ще трябва да плати около 4 милиона евро за бразилеца

Бешикташ обаче ще трябва да извади сериозна сума, за да привлече Майкон. Според различни информации Левски иска поне 4 милиона евро за правата на бразилския защитник, който има договор със „сините“ до лятото на 2027 година. Сумата няма да представлява проблем за турския клуб, който е готов да стартира преговори с ръководството на българския тим веднага след отварянето на трансферния прозорец.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес