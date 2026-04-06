Вълна от фалшиви бомбени сигнали в училища на Балканите

06 април 2026, 11:48 часа 330 прочитания 0 коментара
Вълна от фалшиви бомбени сигнали в училища на Балканите

Фалшиви сигнали за бомби в училища в Черна гора и Босна и Херцеговина са били подадени днес, съобщават местните медии. Сигнали за бомба са получили в гимназия "Слободан Шкерович" и Средното икономическо училище в Подгорица тази сутринт, съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ. Учениците са били изведени от класните стаи до приключване на полицейска проверка.

Фалшив сигнал за бомба е бил подаден и в средно училище в Баня Лука - столицата на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, информира босненската национална телевизия БХРТ, цитирана от БТА.

Сигналът е изпратен на имейл адреса на училището. Полиция е претърсила училището, но сигналът се е оказал фалшив.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
Черна гора Сигнал за бомба Босна и Херцеговина
