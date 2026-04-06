Гърция дава 3 пъти по-голяма помощ за зареждане с гориво от България

06 април 2026, 11:33 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Гърция дава 3 пъти по-голяма помощ за зареждане с гориво от България

В Гърция от днес започва да действа специална платформа за подаване на заявления за получаване на помощ при зареждане с гориво. Помощта е значително по-голяма от тази в България, която е в размер на 20 евро. Гражданите на Гърция ще могат да се възползват от държавно подпомагане в размер на до 60 евро.

Информацията съобщи гръцката телевизия "Скай".

До 120 евро на домакинство

Според решението на правителството основната сума, с която се подпомагат физическите лица в Гърция, е 50 евро на месец. Ако обаче собствениците на автомобили живеят на островите, те могат да получат с 10 евро повече и така биха мили подпомогнати с общо 60 евро.

Субсидия за собствениците на мотори също има, но нейният размер е различен - 30 евро в континенталната част и 35 евро на островите.

Така според изчисленията помощта може да достигне до 120 евро за домакинство, в случай че семейството живее на някой от островите, има две коли и те са регистрирани на името на двамата.

Има и условие за получаване на помощта за физически лица - определен семеен доход. За да се възползват от помощта кандидатите трябва да получават до 25 000 евро за неженени двойки и до 35 000 евро за двойки с брак, предаде БТА.

75% от шофьорите изпълняват тези критерии, информира агенция АНА-МПА.

Официалните данни за Гърция сочат, че средното потребление на горива в страната е около 70 евро на месец. Така с отпускането на 50 евро литър бензин ще бъде субсидиран от държавата с 36 цента, допълва агенцията.

В България - 3 пъти по-малка помощ

България също прие подобно подпомагане на най-затруднените граждани. С Решение на Министерски съвет от 20 март беше одобрена Програма за компенсиране на физическите лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток .

Компенсацията е в размер на 20 евро месечно и се предоставя за месец с регистриран тридневен период, през който средната цена на дребно на бензин А95 или газьол (дизелово гориво) е равна или над 1,60 евро на литър. Същата ще се изплаща през месеца, следващ месеца на регистрирано надвишаване на цените, в срока за изплащане на дължимите социални помощи.

Дневните/месечните средни цени на дребно на горивата ще се определят от Националната агенция за приходите (НАП) на база информацията от получените за съответния ден/месец фискални бонове, издадени при продажби на горива на крайни потребители.

Програмата е със срок до 30 юни.

Право на компенсация по Програмата има всяко пълнолетно физическо лице, което:

  • е получило средномесечен брутен доход по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. (два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.), или средномесечен брутен доход за 2024 г. по-малък или равен на 537,88 евро (два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.).
  • притежава моторно превозно средство (МПС) на свое име, или е съсобственик, или е лизингополучател на МПС, за което за месеца на предоставяне на компенсацията е налице валидна застраховка "Гражданска отговорност".

Компенсация се изплаща само за един автомобил и не се получава за автомобилите, които лицето притежава, държи или владее, ако те са повече от един. В случай, че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик.

Не е предвидено изплащане на компенсация за електрически автомобил.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова
