В Румъния броят мечките и дивите котки: Там ли е шуменската пантера?

В горите на източния румънски окръг Бузъу до края на април ще се извършва оценка на популациите на мечки, вълци, рисове и диви котки. Действие, което ще покаже дали тенденцията за увеличаване на броя на екземплярите, регистрирани през предходната година, ще се запази през 2026 г., предаде румънската информационна агенция Agerpres. Ннаблюденията са започнати от дирекцията по околна среда на окръг Бузъу, съвместно с управителите на ловните фондове.

Данните за 2025 г.

През 2025 г. най-значително е увеличението на кафявата мечка. След като през 2024 г. са отчетени 1392 екземпляра, миналата година броят им достига отчетени 1523.

При вълците също има ръст, като през 2025 г. са 408 през 2025 г. За сравнение през 2024 г. са 373. Рисовете са нараснаи само с четири екземпляра през 2025 г. Преброени са 186 екземпляра за миналата година, а през 2024 г. 182.

Дивите котки са нараснали от 332 през 2024 г. на 377 екземпляра през 2025 г.

Къде е шуменската пантера?

Припомняме, че през 2025 г. България беше развълнувана от новината за една дива котка край Шумен, а именно черната пантера.

През лятото обаче докато в България търсят черната пантера в Румъния постъпиха сигнали за черна котка, наподобяваща пантера. Първо властите в Гюргево, полиция и жандармеристи започнаха да издирват хищника, след като две обаждания на спешния телефон 112 съобщиха за евентуално наличие на дивото животно. По-късно такиа сигнали имаше и в румънския окръг Телеорман.