Кабинетът "Радев":

Пример от съседите: Как Гърция осигури до 12 безплатни нощувки на море за пенсионерите си

10 юни 2026, 10:58 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Пример от съседите: Как Гърция осигури до 12 безплатни нощувки на море за пенсионерите си

Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, считано от днес. Програмата "Социален туризъм" на гръцката държавна служба по заетостта ΔΥΠΑ ще продължи до 9 юли 2027 г. Тя  ще обхване пенсионерите, които са работили в сектора на свободните професии, дребни търговци, самонаети лица и собственици на малък бизнес. Бюджетът й възлиза на три милиона евро. Целта на програмата е не само да окаже социална подкрепа на пенсионерите, но и да стимулира туризма в икономически по-слаби или засегнати региони на страната.

В рамките на програмата се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки като максималният брой на нощувките е 12, но за повечето места те ще са ограничени до 6, понякога с минимално собствено доплащане от 1 до 6 евро на ден.

Напълно безплатни 10 нощувки са предвидени за островите Лерос, Лесбос, Хиос, Кос, Самос и Родос.

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Напълно безплатни 12 нощувки ще има за райони, пострадали от природни бедствия като Северна Евия, части от Тесалия, Еврос и др.

Програмата покрива и част от транспортните разходи за фериботни билети, като пенсионерите ще плащат само 25% от цената, а хората с увреждания ще пътуват безплатно.

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Подборът на участниците в програмата е по точкова система, като се вземат предвид дохода, семейното положение, предишно участие в програмата, социални критерии. Многодетните семейства получават приоритет.

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Пенсионери почивка Гърция почивки авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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