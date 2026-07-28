Румъния изключва важен ядрен реактор. Каква е причината и какво следва?

Блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" в Румъния ще бъде контролирано спрян и изключен от Националната енергийна система във вторник сутринта, поради безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, съобщи в понеделник вечерта "Nuclearelectrica". "Блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" ще бъде контролирано спрян и изключен от Националната енергийна система на 28 юли 2026 г. сутринта. Блок 1 ще бъде спрян контролирано поради изключително ниското, безпрецедентно ниво на река Дунав, причинено от тежка суша, в съответствие с процедурите на електроцентралата, приложими при тежка суша. Спирането се налага вследствие на най-новите прогнози, издадени от Националния институт по хидрология и управление на водите (INHGA)", се посочва в съобщението на "Nuclearelectrica", изпратено до Букурещката фондова борса.

Още: Румъния показа отломки от свален дрон на посланика на Москва и изгони руски дипломат (СНИМКИ)

Още информация

Според представителите на компанията, цитирани от "Digi25", в случай че определени параметри, свързани с ниското ниво на река Дунав, се доближат до допустимите експлоатационни граници, при спазване на процедурите и стандартите за ядрена безопасност, експертите на атомната електроцентрала прилагат необходимите оперативни мерки за поддържане на резервите за безопасност, включително решението за спиране на един блок или дори и на двата, ако текущата ситуация не се промени.

Още: Още месец бедствено положение заради изчезването на "Сребърна": Прехвърлят вода от Дунав към езерото

"Такива мерки имат превантивен характер и имат за цел да защитят ядрената безопасност и надеждността на съоръженията. SN Nuclearelectrica внимателно следи промените в нивото на река Дунав с цел осигуряване на безопасна експлоатация. Поддържането на блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" в състояние на безопасно спиране не оказва влияние върху ядрената безопасност, персонала или околната среда", се посочва в цитирания документ.