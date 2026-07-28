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Румъния изключва важен ядрен реактор. Каква е причината и какво следва?

28 юли 2026, 7:01 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Румъния изключва важен ядрен реактор. Каква е причината и какво следва?

Блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" в Румъния ще бъде контролирано спрян и изключен от Националната енергийна система във вторник сутринта, поради безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, съобщи в понеделник вечерта "Nuclearelectrica". "Блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" ще бъде контролирано спрян и изключен от Националната енергийна система на 28 юли 2026 г. сутринта. Блок 1 ще бъде спрян контролирано поради изключително ниското, безпрецедентно ниво на река Дунав, причинено от тежка суша, в съответствие с процедурите на електроцентралата, приложими при тежка суша. Спирането се налага вследствие на най-новите прогнози, издадени от Националния институт по хидрология и управление на водите (INHGA)", се посочва в съобщението на "Nuclearelectrica", изпратено до Букурещката фондова борса.

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Според представителите на компанията, цитирани от "Digi25", в случай че определени параметри, свързани с ниското ниво на река Дунав, се доближат до допустимите експлоатационни граници, при спазване на процедурите и стандартите за ядрена безопасност, експертите на атомната електроцентрала прилагат необходимите оперативни мерки за поддържане на резервите за безопасност, включително решението за спиране на един блок или дори и на двата, ако текущата ситуация не се промени.

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"Такива мерки имат превантивен характер и имат за цел да защитят ядрената безопасност и надеждността на съоръженията. SN Nuclearelectrica внимателно следи промените в нивото на река Дунав с цел осигуряване на безопасна експлоатация. Поддържането на блок 1 на АЕЦ "Черна Вода" в състояние на безопасно спиране не оказва влияние върху ядрената безопасност, персонала или околната среда", се посочва в цитирания документ.

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Румъния Дунав АЕЦ Черна вода
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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