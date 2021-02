Сексскандал с непълнолетни разтресе гръцкият парламент

СИРИЗА настоя за оставката на министърката на културата Лина Мендони заради разкритията за сексуалния тормоз в гръцкия театър и кино.

This is the best and most detailed piece on the subject yet, touching on aspects I’ve seen nowhere else in English, such as the broader theatrical culture and the likelihood of a paedophile ring. #MeToo #metoogreece #Lignadis https://t.co/ivAAjzoiPJ pic.twitter.com/BHiogQrlQY