Сръбски военен загина в Близкия изток: Каква е била мисията му?

Сръбски военен е загинал в Ливан след ракетна атака срещу базата на ООН, съобщи Радио и телевизия на Сърбия. Той е бил част от сръбския контингент в мироопазващите сили на ООН. Става въпрос за старши сержант Милован Йованович. Макар и да му е оказана спешна медицинска помощ в болницата в базата, а след това да е транспортиран с хеликоптер до Университетския медицински център в Бейрут, той е починал около 4 часа сутринта местно време, съобщи Министерството на отбраната на Сърбия.

Министърът на отбраната Братислав Гашич и началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили генерал Милан Мойсилович изпратиха телеграми със съболезнования до семейството на трагично загиналия военнослужещ на сръбските въоръжени сили.

Президентът Александър Вучич също изрази съболезнования на семейството, приятелите и съратниците на военнослужещия от сръбските въоръжени сили Милован Йованович.

„Военният призив е обет да служим на най-висшите ценности - мир, сигурност, чест и защита на хората. Нашият Милован изпълни този обет по стъпките на своите славни предци, представлявайки Сърбия в международна мисия, в която демонстрира всеотдайност, професионализъм и смелост, достойни за традицията на сръбските въоръжени сили“, подчерта Вучич.

Нападението

При нападението са билиранени двама други членове на международните сили – един от въоръжените сили на Република Ел Салвадор и един от въоръжените сили на Кралство Испания.

Кой е старши сержант Йованович?

Старши сержант Милован Йованович е роден на 6 юни 1989 г. в Кралево. Оставя след себе си съпруга и две непълнолетни деца.

Той служи във въоръжените сили на Сърбия от 10 декември 2011 г., а в мироопазващата мисия в Ливан от януари тази година. ОЩЕ: Най-после потвърдено споразумение за мир с Израел: САЩ ще помагат на Ливан да се справи с "Хизбула"