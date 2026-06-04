Най-после потвърдено споразумение за мир с Израел: САЩ ще помагат на Ливан да се справи с "Хизбула"

В края на първия ден от четвъртата среща на Израел и Ливан на американска територия, двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня и как да стане. Това съобщи Държавният департамент на САЩ в официално съобщение. С уточнение - спирането на огъня е обвързано с пълно спиране на бойни действия от страна на "Хизбула" и "евакуацията" на всички оперативни лица на "Хизбула" от сектора южно от река Литани. А на 22 юни предстоят нови преговори, за да бъде оформено окончателно споразумение за мир.

Двете страни се съгласиха, с насоките на Съединените щати, бързо да ускорят създаването на пилотни зони, в които ливанските въоръжени сили ще поемат изключителен контрол, изключвайки всички недържавни участници - с други думи, "Хизбула" няма да има думата.

Всички страни потвърдиха, че бъдещето на отношенията между Израел и Ливан трябва да бъде решено от двете суверенни правителства. Те отхвърлят всеки опит, от страна на който и да е държавен или недържавен участник, да държи бъдещето на Ливан за заложник.

Израел и Ливан потвърдиха, че нямат враждебни намерения един към друг и се ангажираха да продължат преките преговори за изграждане на доверие, разрешаване на всички нерешени въпроси и работа за постигане на всеобхватно споразумение между двете страни.

Делегациите обсъдиха рамка за сигурност, надграждайки дискусиите в Пентагона на 29 май, насочена към устойчиво гарантиране на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на Ливан и Израел. Това включва разпускане на недържавни въоръжени групировки и предотвратяване на тяхното повторно възникване - тоест отново "Хизбула".

Всички страни осъдиха атаките на Иран срещу страни в региона и продължаващите дейности, които подкопават стабилността в целия Близък изток, независимо дали чрез финансиране и осигуряване на оръжие за проксита (посредници) или всички други актове на агресия.

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Бъдещето на "Хизбула"

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Съединените щати потвърдиха постоянната си подкрепа за двете правителства да упражняват своя суверенитет. Те потвърдиха, че всяко споразумение за прекратяване на военните действия трябва да бъде постигнато директно между двете правителства, с посредничеството на Съединените щати, а не по някакъв отделен път. Съединените щати подчертаха намерението си да подкрепят Ливанските въоръжени сили с цел подобряване на техния капацитет и осигуряване на ефективно упражняване на суверенитет на цялата ливанска територия. И още - изрично САЩ напомниха изявлението на държавния секретар Рубио от 2 юни, че "Хизбула" не е просто враг на Израел и враг на Америка, а враг на Ливан.

Ливан потвърди необходимостта от взаимно зачитане на международно признатите граници, спешната нужда от пълно прилагане на прекратяването на военните действия, подчертавайки принципите на териториална цялост и пълен държавен суверенитет. Ливан се ангажира да засили капацитета на Ливанските въоръжени сили, с подкрепата на САЩ, за да упражняват ефективен контрол в цялата страна.

Израел потвърди, че неговата сигурност и зачитане на териториалната му цялост могат да бъдат постигнати само чрез разоръжаване на "Хизбула" и демонтиране на нейната инфраструктура в цял Ливан. Подчерта се значението на преките преговори под ръководството на Съединените щати за разрешаване на всички нерешени въпроси и постигане на траен мир и сигурност.

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Двете страни се споразумяха да съберат отново политическите и свързаните със сигурността преговори през седмицата на 22 юни с оглед постигане на всеобхватно споразумение. Съединените щати се съгласиха да продължат да улесняват комуникацията между страните междувременно.

Засега от "Хизбула" не са коментирали споразумението.

Източник: Държавен департамент на САЩ