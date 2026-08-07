Турция ги прати: Дронове нарушиха въздушното пространство на Гърция

Турски военни самолети и дронове са нарушили въздушното пространство на Гърция 17 пъти над Егейско море в четвъртък, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцки официални лица. В един от случаите гръцки изтребител, изпратен да ги прогони, се е забъркал в симулиран въздушен бой срещу турски пилот, което означава, че самолетът е извършил маневра за прехващане и е проиграл атакуващи действия спрямо турския дрон, сякаш е в реален бой, но без да възпроизведе физически изстрел.

Гръцки представители заявиха, че две от нарушенията на въздушното пространство в четвъртък са били от въоръжени произведени в САЩ турски изтребители F-16, единият от които е влязъл в имитация на въздушен бой с гръцки самолет, използван да го прогони.

Турски турбовитлов шпионски самолет ATR-72 и безпилотни дронове също са нарушили гръцкото въздушно пространство, съобщиха официални лица.

През последните три дни бяха регистрирани и нарушения на въздушното пространство, но четвъртъчният беше първият симулиран въздушен бой от 10 юли и осмият общо за тази година.

Ден след задвижване на подводния кабел с Кипър

Последният инцидент се случи ден след като Гърция обяви, че ще продължи с голям проект – на който Турция категорично се противопоставя – за свързване на гръцката и кипърската енергийна мрежа чрез подводен кабел.

Този проект беше обявен още през 2024 г, финансиран от ЕС на стойност 1,57 милиарда евро и има за цел да подобри енергийната сигурност.

Начинанието оба че се натъкна на големи пречки, като на преден план са противопоставянето на Анкара и колебанието на Никозия. ОЩЕ: Кипър изглежда се разколеба да прави интерконектор с Гърция