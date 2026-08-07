Кабинетът "Радев":

Турция ги прати: Дронове нарушиха въздушното пространство на Гърция

07 август 2026, 12:42 часа 1065 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на отбраната
Турция ги прати: Дронове нарушиха въздушното пространство на Гърция

Турски военни самолети и дронове са нарушили въздушното пространство на Гърция 17 пъти над Егейско море в четвъртък, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцки официални лица. В един от случаите гръцки изтребител, изпратен да ги прогони, се е забъркал в симулиран въздушен бой срещу турски пилот, което означава, че самолетът е извършил маневра за прехващане и е проиграл атакуващи действия спрямо турския дрон, сякаш е в реален бой, но без да възпроизведе физически изстрел.

Гръцки представители заявиха, че две от нарушенията на въздушното пространство в четвъртък са били от въоръжени произведени в САЩ турски изтребители F-16, единият от които е влязъл в имитация на въздушен бой с гръцки самолет, използван да го прогони.

Турски турбовитлов шпионски самолет ATR-72 и безпилотни дронове също са нарушили гръцкото въздушно пространство, съобщиха официални лица.

През последните три дни бяха регистрирани и нарушения на въздушното пространство, но четвъртъчният беше първият симулиран въздушен бой от 10 юли и осмият общо за тази година. 

Ден след задвижване на подводния кабел с Кипър

Последният инцидент се случи ден след като Гърция обяви, че ще продължи с голям проект – на който Турция категорично се противопоставя – за свързване на гръцката и кипърската енергийна мрежа чрез подводен кабел.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Този проект беше обявен още през 2024 г, финансиран от ЕС на стойност 1,57 милиарда евро и има за цел да подобри енергийната сигурност. 

Начинанието оба че се натъкна на големи пречки, като на преден план са противопоставянето на Анкара и колебанието на Никозия. ОЩЕ: Кипър изглежда се разколеба да прави интерконектор с Гърция

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Кипър Гърция дронове F-16
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес