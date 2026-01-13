Турското разузнаване задържа кипърска стюардеса: Защо после я пуснаха?

Турските власти са задържали и разпитали кипърска стюардеса, която е била част от екипажа на самолета Falcon 50, превозващ членове на либийската мисия, който се разби малко след излитането си от турската столица Анкара на 24 декември 2025 г., съобщи гръцкото издание Kathimerini. Сред пътниците е бил началникът на щаба на либийската армия Мохамед Али Ахмед Ал-Хадад.

Самоличността й е пазена в тайна

Въз основа на същата информация, Националната разузнавателна служба на Турция, известна като MIT, задържа стюардесата в хотела ѝ в Анкара и я прехвърли в полицейското управление в Анкара, където служители на реда я разпитаха в звеното за борба с тероризма относно катастрофата. Задържането беше пазено в тайна поради националността ѝ.

Защо после я пуснаха?

Разпитът не даде конкретна информация и властите освободиха жената, въпреки че продължават да разследват връзките ѝ.

Причината за катастрофата

Либийски официални лица заявиха, че причината за катастрофата е техническа неизправност на самолета. Останките на самолета бяха намерени от Жандармерията в Турция на два километра източно от с. Кесиккавак, община Хаймана в близост до Анкара. В края на декември вътрешният министър на Турция Али Йерликая обяви на брифинг днес, че черните кутии на самолета.