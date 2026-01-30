Всичко започна с един шамар: Верижен бой в Хърватия

Верижни шамари си размениха група граждани в хърватския град Кащел Нови. Конфликтът започнал пред местно училище, където 36-годишна украинска гражданка ударила сина си в лицето, след което 40-годишен минувач ударил нея в опит да защити детето. През това време пристигал съпругът на украинката и видял как бият жена му и на свой ред ударил минувача, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Portal.hr.

Причината за верижния бой била съвсем тривиална. Жената ошамарила сина си, защото същия ден била поканена заедно с него на разговор с учителя в училището, тъй като момчето е взело велосипеда на друг ученик, карало го и го е оставило на друго място, след което колелото изчезнало.

Обвиненията

Полицейското управление в Кащела повдигна обвинителен акт срещу тримата. Жената беше обвинена в домашно насилие и нарушаване на обществения ред и спокойствие, докато двама мъже бяха обвинени в нарушаване на обществения ред и спокойствие.

Иначе всички са добри граждани

Общинският съд за нарушения в Сплит обаче е оправдал и тримата участници, като е сметнал нарушението за леко, пише от Кащел Нови .

Присъдата приложи чл. 24а от Закона за дребните престъпления, който позволява оправдаването на подсъдимите, ако степента на заплаха за обществения ред е незначителна.

В мотивите се посочва, че „подсъдимите иначе са добри граждани“ и че инцидентът е „от ситуационен характер“. Съдът заключава, че отговорността е „обективно незначителна“ и че по-нататъшното производство „губи целта си“.

Никой от участниците не е бил осъждан преди това за престъпление, а присъдата все още не е влязла в сила.