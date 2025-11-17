Спорт:

Масов бой на ученици в Хърватия: 29 арестувани

17 ноември 2025, 15:16 часа 215 прочитания 0 коментара
Общо 29 непълнолетни лица са били арестувани след масово сбиване в двора на гимназия в хърватския крайбрежен град Сплит, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Съобщава се, че няколко лица са се уговаряли между 10 и 16 ноември в платформата Snapchat да организират бой между ученици от две основни училища в Сплит. В боя снощи са участвали осем непълнолетни деца, докато около 50 други са ги наблюдавали.

При пристигането на полицията участниците и публиката са започнали да бягат, но полицията е успяла да арестува общо 29 непълнолетни. Арестуваните са родени между 2011 и 2012 г. и всички са разпитани в присъствието на родител или представител на Хърватския институт за социални грижи.  

Обвинения ще бъдат повдигнати на децата, които са участвали в сбиването, за нарушаване на обществения ред. За поведението на всички непълнолетни, участвали в сбиването и организацията му, ще бъде съобщено и на Хърватския институт за социални грижи. Полицията ще продължи разследването с разпит на родителите във връзка с нарушение на правата на детето чрез занемаряване на родителската отговорност.

Елена Страхилова
