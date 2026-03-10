Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

10 март 2026, 14:45 часа
Сигнал за бомба блокира централна улица в София (СНИМКИ)

Засилено полицейско присъствие в центъра на София. За момента не са напълно ясни причините за това, на по предварителна информация става дума за сигнал за бомба.

Блокирана е отсечката на улицата от ул. "Солунска", където е сградата на Централна поща, до следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата. Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни, съобщи БГНЕС.

Снимки: БГНЕС

