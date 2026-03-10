Сигнал за бомба блокира централна улица в София (СНИМКИ)

Засилено полицейско присъствие в центъра на София. За момента не са напълно ясни причините за това, на по предварителна информация става дума за сигнал за бомба.
Блокирана е отсечката на улицата от ул. "Солунска", където е сградата на Централна поща, до следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата. Има множество коли на полицията, жандармерията, линейки и пожарни, съобщи БГНЕС.
ОЩЕ: Паника на летище в САЩ: Евакуираха пътници заради бомба (ВИДЕО)
Снимки: БГНЕС
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.