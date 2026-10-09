Въпреки скандал с американския посланик в Гърция: Гръцкото външно няма да я привиква

Министърът на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис отхвърли призивите за призоваване на американския посланик Кимбърли Гилфойл във външното министерство на страната заради медийна публикация, в която се твърди, че тя е казала, че Вашингтон може да свали гръцкото правителство, ако желае, както уж е направила в Румъния, предаде гръцкото издание Kathimerini. Миналия месец „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Гилфойл е направила изказването на вечеря през март, на която са присъствали гръцки и американски представители, включително министърът на енергетиката Ставрос Папаставру, който по-късно отговаря, че САЩ не могат да заменят избраното правителство на Гърция.

Гърция отрича натиск

Герапетритис заяви пред парламента, че „няма нужда да се призовава“ посланикът, тъй като Папаставру изрично е отрекъл да е била отправена каквато и да е заплаха срещу Гърция.

Той отговори на въпрос на депутата от Нова левица Сия Анагностопулу, който твърди, че предполагаемите забележки на Гилфойл повдигат сериозни въпроси и че призоваването ѝ е въпрос на национално достойнство, особено след като американските медии продължават да отразяват проблема.

Герапетритис обаче цитира изявлението на Папаставру пред парламента на 2 октомври, че „никога не е имало натиск или заплаха срещу страната ни да предприеме каквито и да било действия, нито пък подобно нещо някога ще бъде толерирано“.

„Призоваването на посланик и потенциалното създаване на подобна дипломатическа ситуация, когато министърът, който е присъствал, изрично е заявил, че няма заплаха срещу страната ни, според мен би било напълно ненужно“, каза Герапетритис.

Герапетритис също защити речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Pnyx, твърдейки, че връзката на историческото място със свободата на изразяване означава, че различните мнения трябва да бъдат толерирани.

Гръцката опозиция в лицето на Анагностопулу на свой ред каза, че Рубио е използвал речта, за да промотира доктрината на MAGA и Тръмп за триумфа на националната сила на фона на Акропола. ОЩЕ: Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал