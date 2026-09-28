Войната в Иран::

Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

28 септември 2026, 10:00 часа 1343 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез конкретна гръцка компания – Aktor („Актор“), съобщава The Wall Street Journal. Платеният лобист на фирмата Христос Марафацос (с хонорар над 440 000 долара) е присъствал на дипломатическите ѝ срещи, като често е бил бъркан от чуждестранни длъжностни лица за нейния ръководител на кабинета. По време на срещите той не е бил представян като лобист на „Актор“.

Така в Албания например се очаква сключване на сделка на стойност 6 млрд. долара. „Актор“ прогнозира печалба преди данъци в размер на 1,8 млрд. евро от подписаните договори за втечнен природен газ за период от 20 години. Конкурентни компании за LNG пък твърдят, че Гилфойл ги е игнорирала за сметка на своя фаворит.

Още: Гърция я чака дълго, тя идва в България: Каква работа има у нас човекът на Тръмп в Атина?

Какво трябва да знаем за Гилфойл и "Актор"?

Гилфойл, която е бивш прокурор и дългогодишен коментатор и водеща по телевизия Fox News, заема поста посланик на САЩ в южната ни съседка от 2025 г. след номинация от президента Доналд Тръмп. Превърнала се в икона на движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA), Гилфойл използва поста си на посланик в Гърция, за да се стане една от най-важните дипломатически фигури в администрацията на републиканеца. 

Тя привлича внимание на Балканския полуостров с насърчаване на сделки с Вашингтон и развиване на регионални енергийни и транспортни проекти. Целта - да помогне на Европа да се откъсне от руския газ чрез Вертикалния газов коридор, предназначен да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го пренася към Украйна. Например през април Гилфойл обсъди енергийни проекти с тогавашния служебен премиер Андрей Гюров и с президента Илияна Йотова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Тревога в ЕС: Западните Балкани стават зависими от американски втечнен газ

Снимка: Официален профил на Кимбърли Гилфойл в X.com

Любопитен факт от личния ѝ живот е, че е била годеница на Доналд Тръмп-младши до 2024 г., когато двамата се разделят. Освен това е била женена за губернатора на Калифорния - демократа Гавин Нюсъм.

Що се отнася до компанията "Актор", тя е една от водещите инфраструктурни и строителни корпоративни групи в Гърция. Корпорацията претърпя сериозна трансформация, пребрандиране и стратегическо разширяване, утвърждавайки се като ключов играч в Югоизточна Европа с мащабен инвестиционен план. Групата „Актор“ участва активно в проекта за Вертикален газов коридор чрез съвместно предприятие – Atlantic SEE LNG Trade (60% „Актор“, 40% DEPA Commercial - гръцка енергийна компания, подкрепяна от държавата).

Още: Солун като Силициевата долина: Кимбърли Гилфойл с комплимент към съседите ни

Един от емблематичните наскоро завършени проекти на групата е официалното предаване на метрото в Солун на гръцката държава. Замесена е обаче и в скандали - най-сериозният е обвинение за пране на пари и измама при строителството на магистрала в Северна Македония.

Лобистът на "Актор" на среща с Илияна Йотова

Американският посланик в Гърция тази пролет е пътувала редовно до София за своя мисия - администрацията на Тръмп е искала съюзниците на източната граница на Европа да закупят американски природен газ на стойност милиарди долари. Имало само един проблем. Тя казала, че българското правителство трябва да сключи сделка с гръцката строителна фирма „Актор Груп“, новодошла в газовия бизнес чрез обединение с гръцка енергийна компания, подкрепяна от държавата, за да внася втечнен газ от САЩ. „Няма съмнение, че това е нещо като официална позиция на правителството на САЩ“, казва пред WSJ източник, запознат с преговорите.

До 57-годишната посланичка по време на срещата при българския президент Илияна Йотова е седял 39-годишният Христос Марафацос - водещият лобист на "Актор", пише американското издание. А главният изпълнителен директор на гръцката фирма докарал Гилфойл в страната с частен самолет.

Още: От трън та на глог: Газът за Европа и доставките му

Гилфойл озадачила правителствените служители в целия регион с упоритото си промотиране на тази конкретна гръцка компания, както и с обширните си усилия да включи Марафацос - новобранец както в дипломацията, така и в сектора на енергетиката. Предишният му опит включва съучредителство на дистрибутор на плодове и зеленчуци в района на Вашингтон, окръг Колумбия, и работа в различни сфери - от консултации в областта на недвижимите имоти до създаването на „най-впечатляващото потапящо преживяване“ на Акропола в IMAX 3D.

Снимка: Официален профил на Кимбърли Гилфойл в X.com (Гилфойл и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис)

В последно време израсналият в Мериленд Марафацос често може да бъде забелязан до Гилфойл - действа като неѝн неофициален „пазач“ и я придружава на срещи в резиденцията ѝ, както и при срещи с правителствени служители в страни от региона – нещо, което е изключително необичайно за частно лице. Няколко души, които са се срещали с Марафацос и посланичката, включително правителствени служители, казват, че той не е споменавал нищо за връзките си с „Актор“.

Христос Марафацос и Кимбърли Гилфойл - заедно в черно BMW

На конференция по-рано този месец в Солун, където представители на девет държави се събраха, за да обсъдят напредъка си по проекта за вертикалния коридор, репортер на WSJ, който чакал отвън, видял Марафацос и Гилфойл да пристигат на задната седалка на черно BMW, водещо американския кортеж. Марафацос влязъл в градския хотел "MET" през отделен вход, далеч от фотографите.

Още: След Гилфойл: У нас пристига и премиерът на Гърция

Служителите на американското посолство, които години наред настояват за изграждането на вертикалния газов коридор, никога не са се срещали с ръководители на „Актор“, нито дори са чували името на компанията да се споменава като потенциален партньор, твърдят бивши служители на Държавния департамент, които са работили в тясно сътрудничество по този въпрос.

Робин Брукс, дипломат с 21-годишен стаж, която е заемала поста директор за Балканите и Централна Европа в Съвета за национална сигурност по време на администрацията на Джо Байдън, казва, че е "абсолютно проблематично" американски посланик да промотира чуждестранна компания. Според нея воденето на регистриран лобист на срещи с чуждестранни длъжностни лица „поставя под въпрос дали срещата служи на американските интереси, или на някакъв частен интерес“.

Служител на американското посолство казва, че посланичката е пътувала до България, „за да подкрепи американските интереси - увеличаване на продажбите на американски втечнен природен газ (LNG) към европейските партньори и намаляване на европейската зависимост от руския газ“. Неназованият в материала дипломат допълва, че Гилфойл е спазила „изцяло указанията на Държавния департамент“ относно служебните пътувания.

Снимка: Getty Images

Адвокатът на Гилфойл - Джеси Бинал - твърди, че тя е „работила с компании от целия енергиен сектор“ и не се е фокусирала върху една конкретна фирма. Той посочва, че официалните ѝ срещи се координират чрез каналите на посолството, а не чрез Марафацос.

Още: Предизвикателната американската посланичка показа юмруци на един от най-силните мъже в Гърция (ВИДЕО)

"Златното момиче" на САЩ за Балканите

Държавният секретар Марко Рубио е определил Гилфойл като „невероятно ефективна защитничка на програмата на президента“. Рубио е заявил, че той и Тръмп „високо ценят“ нейната работа.

Марафацос също е коментирал темата: „Гордея се, че подкрепям търговски инициативи, които насърчават интересите на САЩ и създават трайни икономически възможности в Гърция и Югоизточна Европа. Благодарен съм за възможността да се възползвам от бизнес опита си и лидерската си роля в гръцко-американската общност". Адвокатът му оспорва част от информацията, публикувана в The Wall Street Journal, но отказва да даде повече подробности.

В писмо адвокатите на „Актор“ отговарят, че Гилфойл не е промотирала по неподходящ начин търговските интереси на „Актор“ и че участието на компанията във вертикалния коридор е предшествало „каквито и да било контакти“ с посланика. Адвокатите посочват, че „Актор“ е „привлекателен кандидат за насърчаване на целите и интересите на САЩ“, тъй като няма връзки с руския газ, за разлика от някои от гръцките си конкуренти.

Още: Предизвикателната американска посланичка в Гърция чака Тръмп на гости, но той няма да е сам (ВИДЕО)

Гилфойл упражнява огромно влияние в част от Европа, която настоява за по-тесни връзки с администрацията на Тръмп. Когато тя пристигна в Атина миналата есен, регионът разполагаше само с един потвърден посланик за 10 държави – част от по-широка тенденция за дипломатически вакантни длъжности, която драстично засили влиянието на малцината посланици в чужбина, считани за близки до президента на САЩ.

През ноември „Актор“ обяви създаването на съвместното предприятие Atlantic-SEE LNG, в което дяловете ще бъдат разпределени в съотношение 60:40 между компанията и DEPA. В следващите месеци „Актор“ и съвместното предприятие подписаха меморандуми за разбирателство и търговски споразумения с газови компании в България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния. Сделка на стойност 6 милиарда долара, за която Гилфойл помогна на „Актор“ да сключи в Албания, би означавала, ако бъде финализирана, че страната ще купува газ от компанията до 2050 г.

Не е ясно дали всички сделки ще се осъществят. Преди дни украинската държавна газова компания е съобщила пред WSJ, че преговорите за бъдещи покупки от Atlantic-SEE са преустановени.

Още: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Илияна Йотова Гърция САЩ Вертикален газов коридор LNG Актор Кимбърли Гилфойл втечнен природен газ американски втечнен газ
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес