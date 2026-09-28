Тръмп натиска България да купи втечнен газ от САЩ чрез оръжието си в Гърция - не и без пореден скандал

Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл е упражнявала натиск върху България и други балкански държави да закупят американски втечнен природен газ (LNG) чрез конкретна гръцка компания – Aktor („Актор“), съобщава The Wall Street Journal. Платеният лобист на фирмата Христос Марафацос (с хонорар над 440 000 долара) е присъствал на дипломатическите ѝ срещи, като често е бил бъркан от чуждестранни длъжностни лица за нейния ръководител на кабинета. По време на срещите той не е бил представян като лобист на „Актор“.

Така в Албания например се очаква сключване на сделка на стойност 6 млрд. долара. „Актор“ прогнозира печалба преди данъци в размер на 1,8 млрд. евро от подписаните договори за втечнен природен газ за период от 20 години. Конкурентни компании за LNG пък твърдят, че Гилфойл ги е игнорирала за сметка на своя фаворит.

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Какво трябва да знаем за Гилфойл и "Актор"?

Гилфойл, която е бивш прокурор и дългогодишен коментатор и водеща по телевизия Fox News, заема поста посланик на САЩ в южната ни съседка от 2025 г. след номинация от президента Доналд Тръмп. Превърнала се в икона на движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA), Гилфойл използва поста си на посланик в Гърция, за да се стане една от най-важните дипломатически фигури в администрацията на републиканеца.

Тя привлича внимание на Балканския полуостров с насърчаване на сделки с Вашингтон и развиване на регионални енергийни и транспортни проекти. Целта - да помогне на Европа да се откъсне от руския газ чрез Вертикалния газов коридор, предназначен да приема американски втечнен природен газ в Гърция и да го пренася към Украйна. Например през април Гилфойл обсъди енергийни проекти с тогавашния служебен премиер Андрей Гюров и с президента Илияна Йотова.

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Снимка: Официален профил на Кимбърли Гилфойл в X.com

Любопитен факт от личния ѝ живот е, че е била годеница на Доналд Тръмп-младши до 2024 г., когато двамата се разделят. Освен това е била женена за губернатора на Калифорния - демократа Гавин Нюсъм.

Що се отнася до компанията "Актор", тя е една от водещите инфраструктурни и строителни корпоративни групи в Гърция. Корпорацията претърпя сериозна трансформация, пребрандиране и стратегическо разширяване, утвърждавайки се като ключов играч в Югоизточна Европа с мащабен инвестиционен план. Групата „Актор“ участва активно в проекта за Вертикален газов коридор чрез съвместно предприятие – Atlantic SEE LNG Trade (60% „Актор“, 40% DEPA Commercial - гръцка енергийна компания, подкрепяна от държавата).

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Един от емблематичните наскоро завършени проекти на групата е официалното предаване на метрото в Солун на гръцката държава. Замесена е обаче и в скандали - най-сериозният е обвинение за пране на пари и измама при строителството на магистрала в Северна Македония.

Лобистът на "Актор" на среща с Илияна Йотова

Американският посланик в Гърция тази пролет е пътувала редовно до София за своя мисия - администрацията на Тръмп е искала съюзниците на източната граница на Европа да закупят американски природен газ на стойност милиарди долари. Имало само един проблем. Тя казала, че българското правителство трябва да сключи сделка с гръцката строителна фирма „Актор Груп“, новодошла в газовия бизнес чрез обединение с гръцка енергийна компания, подкрепяна от държавата, за да внася втечнен газ от САЩ. „Няма съмнение, че това е нещо като официална позиция на правителството на САЩ“, казва пред WSJ източник, запознат с преговорите.

До 57-годишната посланичка по време на срещата при българския президент Илияна Йотова е седял 39-годишният Христос Марафацос - водещият лобист на "Актор", пише американското издание. А главният изпълнителен директор на гръцката фирма докарал Гилфойл в страната с частен самолет.

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Гилфойл озадачила правителствените служители в целия регион с упоритото си промотиране на тази конкретна гръцка компания, както и с обширните си усилия да включи Марафацос - новобранец както в дипломацията, така и в сектора на енергетиката. Предишният му опит включва съучредителство на дистрибутор на плодове и зеленчуци в района на Вашингтон, окръг Колумбия, и работа в различни сфери - от консултации в областта на недвижимите имоти до създаването на „най-впечатляващото потапящо преживяване“ на Акропола в IMAX 3D.

Снимка: Официален профил на Кимбърли Гилфойл в X.com (Гилфойл и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис)

В последно време израсналият в Мериленд Марафацос често може да бъде забелязан до Гилфойл - действа като неѝн неофициален „пазач“ и я придружава на срещи в резиденцията ѝ, както и при срещи с правителствени служители в страни от региона – нещо, което е изключително необичайно за частно лице. Няколко души, които са се срещали с Марафацос и посланичката, включително правителствени служители, казват, че той не е споменавал нищо за връзките си с „Актор“.

Христос Марафацос и Кимбърли Гилфойл - заедно в черно BMW

На конференция по-рано този месец в Солун, където представители на девет държави се събраха, за да обсъдят напредъка си по проекта за вертикалния коридор, репортер на WSJ, който чакал отвън, видял Марафацос и Гилфойл да пристигат на задната седалка на черно BMW, водещо американския кортеж. Марафацос влязъл в градския хотел "MET" през отделен вход, далеч от фотографите.

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Служителите на американското посолство, които години наред настояват за изграждането на вертикалния газов коридор, никога не са се срещали с ръководители на „Актор“, нито дори са чували името на компанията да се споменава като потенциален партньор, твърдят бивши служители на Държавния департамент, които са работили в тясно сътрудничество по този въпрос.

Робин Брукс, дипломат с 21-годишен стаж, която е заемала поста директор за Балканите и Централна Европа в Съвета за национална сигурност по време на администрацията на Джо Байдън, казва, че е "абсолютно проблематично" американски посланик да промотира чуждестранна компания. Според нея воденето на регистриран лобист на срещи с чуждестранни длъжностни лица „поставя под въпрос дали срещата служи на американските интереси, или на някакъв частен интерес“.

Служител на американското посолство казва, че посланичката е пътувала до България, „за да подкрепи американските интереси - увеличаване на продажбите на американски втечнен природен газ (LNG) към европейските партньори и намаляване на европейската зависимост от руския газ“. Неназованият в материала дипломат допълва, че Гилфойл е спазила „изцяло указанията на Държавния департамент“ относно служебните пътувания.

Снимка: Getty Images

Адвокатът на Гилфойл - Джеси Бинал - твърди, че тя е „работила с компании от целия енергиен сектор“ и не се е фокусирала върху една конкретна фирма. Той посочва, че официалните ѝ срещи се координират чрез каналите на посолството, а не чрез Марафацос.

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Държавният секретар Марко Рубио е определил Гилфойл като „невероятно ефективна защитничка на програмата на президента“. Рубио е заявил, че той и Тръмп „високо ценят“ нейната работа.

Марафацос също е коментирал темата: „Гордея се, че подкрепям търговски инициативи, които насърчават интересите на САЩ и създават трайни икономически възможности в Гърция и Югоизточна Европа. Благодарен съм за възможността да се възползвам от бизнес опита си и лидерската си роля в гръцко-американската общност". Адвокатът му оспорва част от информацията, публикувана в The Wall Street Journal, но отказва да даде повече подробности.

В писмо адвокатите на „Актор“ отговарят, че Гилфойл не е промотирала по неподходящ начин търговските интереси на „Актор“ и че участието на компанията във вертикалния коридор е предшествало „каквито и да било контакти“ с посланика. Адвокатите посочват, че „Актор“ е „привлекателен кандидат за насърчаване на целите и интересите на САЩ“, тъй като няма връзки с руския газ, за разлика от някои от гръцките си конкуренти.

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Гилфойл упражнява огромно влияние в част от Европа, която настоява за по-тесни връзки с администрацията на Тръмп. Когато тя пристигна в Атина миналата есен, регионът разполагаше само с един потвърден посланик за 10 държави – част от по-широка тенденция за дипломатически вакантни длъжности, която драстично засили влиянието на малцината посланици в чужбина, считани за близки до президента на САЩ.

През ноември „Актор“ обяви създаването на съвместното предприятие Atlantic-SEE LNG, в което дяловете ще бъдат разпределени в съотношение 60:40 между компанията и DEPA. В следващите месеци „Актор“ и съвместното предприятие подписаха меморандуми за разбирателство и търговски споразумения с газови компании в България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния. Сделка на стойност 6 милиарда долара, за която Гилфойл помогна на „Актор“ да сключи в Албания, би означавала, ако бъде финализирана, че страната ще купува газ от компанията до 2050 г.

Не е ясно дали всички сделки ще се осъществят. Преди дни украинската държавна газова компания е съобщила пред WSJ, че преговорите за бъдещи покупки от Atlantic-SEE са преустановени.

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