Американски милиардер (Тод Боули) и американската държава купуват задграничния бизнес на "Лукойл", включително рафинерията в Бургас. Плащат не с пари, а с руски активи, които са замразени, а сделката още чака зелена светлина от Вашингтон. Какво ще се промени на нашия пазар и ще усетим ли тази сделка по цената на колонка? Още: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море

"Сделката е изключително интересна. Консорциум, воден от американска компания, изкупува замразени акции на "Лукойл" от различни институции и западни инвеститори. Само че консорциумът е платил 3 милиарда, защото тези акции са замразени, съответно повечето инвеститори искат буквално да се отърват от тях и съответно са склонни да предложат по-ниски цени", коментира пред bTV Цветомир Николов, Център за изследване на демокрацията - Още: Още една стъпка: Международните активи на "Лукойл" отиват в ръцете на спонсор на Тръмп

Сделката за "Лукойл"

"Те дават 3 милиарда плащания и получават акции за 10 милиарда, с които ще купят активите на "Лукойл", оценени на 16 милиарда. Това е доста изгодна сделка за тях. Още по-интересно за самата сделка, е, че американската държава получава дял от собствеността и реално ще изпълнява ролята на мониторинг и контрол и съответно ще гарантира това, че уж Американската компания и консорциум, които влязат, няма да имат никаква интеракция с бившите собственици, с руски санкционирани компании, търговци и руски нефт", посочи той.

"Рафинерията в Бургас - ако тази сделка се осъществи, означава, че ще има нов американски собственик, който ще осигури независимото ѝ управление. Разбира се, ако реши да задържи актива, тъй като той може да бъде препродаден на друг играч, ако смята, че няма възможност да го оперира", посочи експертът.

"Но това, което би могло да се случи, е независимост на доставките, т.е. най-вероятно ще се използват нов тип търговци. Ще има доста по-голяма прозрачност на доставките, ще има определени със сигурност промени в ръководството и мениджмънта, на компанията, в начина по който рафинерията оперира със сигурност, ще има допълнителни инвестиции - най-вече предполагам, по отношение на пристанището в Бургас", коментира Цветомир Николов.

"Най-вероятно отново ще се доставя като първоначално в доставки от Черно море - Казахстан, от Новорусия, Азербайджан. Основните потоци, най-вероятно ще бъдат запазени. Включително и от Ирак, тъй като там има находище, което би следвало от този консорциум да придобие и да си осигурява нефт оттам, но най-вероятно първоначално няма да видим толкова категорична промяна на самите потоци, по простата причина, че това е най-изгодното икономически", обясни още той.

"Като ценообразуване мисля, че няма какво да се промени. В момента ситуацията последните години е такава, че една компания определяше правилата. Така или иначе компанията, за да придобие все по-голям дял на вътрешния пазар държеше доста ниски цени на вътрешния пазар - спрямо цените в региона, например в Гърция и Румъния. Едва ли ще има някаква коренна промяна. Идеята е, ако все пак се случи да се появи такъв по-сериозен играч, да се държи по-пазарно. И в крайна сметка рафинерията да започне да реализира и приходи в данъчната администрация, да започне реално да внася печалба", коментира Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

През последните дни виждаме низходяща тенденция в цените на горивата - и при бензина, и при дизела. При пропан-бутанът ситуацията е много по-сериозна.

"Да, имаше решение на Министерството за съвета, намали се, махна се акцизът, но по това време на годината производствените разходи първо са по-високи, второ, имаше липса на пропан-бутан на пазара, заради ситуацията в Черно море, имаше много сериозен недостиг. И оттам естествено цените тръгнаха нагоре. Очаква се през декември да има намаление с около 10 цента. Което пък, ако на първи януари се възстанови акцизът на метана, просто няма да видим намаляване. Но това е единствения проблем. Като цяло светлите горива върва доста надолу, което е очаквано", посочи коментира Димитър Хаджидимитров.

"Тенденцията показва и това го коментирахме и по-рано по отношение на решението на КЕВР за цената на природния газ - основният проблем е, че именно заради конфликта в Близкия изток нямаше търговски интерес газохранилищата да се запълват. Газохранилищата, се пълнят не просто заради енергийната сигурност, това е работа на правителството. Те използват, така да кажем, естествения интерес на търговците да купуват евтин газ през лятото, което да складират и след това да продават с по-висок марж през зимата. Само, че когато цената лятото е колкото и зимата, няма никакъв смисъл да се бутате в тази посока", коментира Цветомир Николов.

"Това, което в момента се случва, е, че правителствата и съответно Европейският съюз натискат търговците да запълнят газохранилищата, същевременно, осигурявайки газ на пазара. Т.е. ние практически удвояваме традиционното зимно търсене, същевременно в голяма конкуренция с азиатските пазари и затворения Ормузки проток до ден-днешен", каза още той.

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