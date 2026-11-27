На прага на ЕС - Черна гора вече има план какви отношения иска със Сърбия. Президентът на Черна гора Яков Милатович говори за това дали членството в ЕС през 2028 г. е постижимо и какви отношения иска да има Подгорица с новото правителство в Сърбия. Той даде интервю за сръбската N1, предаде черногоркият вестник "Победа". Той смята, че Черна гора иска да има отношени със Сърбия,каквито имат Чехия и Словакия.

"Новото правителство в Сърбия е получило силна легитимност от гражданите. Вече разговарях с няколко представители на Студентската листа в парламента, както и с г-н Сайичич, и с г-н Шошкич, и с г-н Сърданович... Поздравих ги естествено и от сърце за голямата изборна победа. Чакаме ново правителство и президент, но от черногорска страна има повече от протегната ръка за нормално, приятелско, възможно най-добро сътрудничество в бъдеще", каза Милатович.

Русия и Сърбия пречат на Черна гора за ЕС

Припомняме, че наскоро излезе анализа "Хибридните заплахи: Какво всъщност означават те", изготвен от Центъра за дигитална криминалистика (Digital Forensic Center – DFC), според който през предходните години отличникът за Европейския съюз Черна гора е била изложена на различни форми на хибридно и злонамерено чуждестранно влияние, като за най-значими външни актьори са посочени Русия и Сърбия.

Въздействието на тези страни не засяга само Черна гора, а и региона на Западните Балкани. Според анализа въздействието на Русия е насочено предимно към отслабване на западната интеграция на региона, доверието в НАТО и Европейския съюз и поддържане на политическа нестабилност, която ограничава способността на държавите да се обвързват по-тясно със Запада.

Руските и сръбските интереси не са идентични, но в отделни сегменти се припокриват и взаимно се усилват. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани