"Над 800 души успяха да излязат. Те бе можеха да излязат, защото там е военна зона, толкова опасно. Може би тя трябва да преговаря – договори чудесно спиране на огъня". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, визирайки съпругата си Мелания. Тя излезе на преден план с примирието в Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област – ОЩЕ: Заради мисията в Олешки: Украйна връчи официално "Ордена на княгиня Олга" на Мелания Тръмп (ВИДЕО)
Trump: Maybe Melania should be negotiating for the country. https://t.co/ASFM2z3tL4— Clash Report (@clashreport) November 27, 2026
Че поне публично Мелания постигна повече успех от съпруга си, който щеше да спира войната в Украйна за 24 часа, е видимо. Тръмп не спира обаче да ползва мрежата си Truth Social за гръмки изявления – поредното е, че по време на визитата му в Китай за срещата със Си Дзинпин и Владимир Путин, казал на Путин да спре военната си агресия не само в Украйна, а и в Европа - ОЩЕ: Тръмп и втръсналите му клишета: Жертвата Украйна е наравно с агресора Русия. Няма проблем с Хуанг и Nvidia, хубаво е да се договорим с Иран (ВИДЕО):
Trump: During my conversations in China with President Vladimir Putin, of Russia, I spent a lot of time talking about the fact that I would like to see President Putin pull back all Military aggression against territories throughout Europe, in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly. I really believe this is a strong possibility — Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH — and will be a Great Tribute to everyone! It was an Honor meeting with Secretary General of NATO, Mark Rutte, last night at Mar-a-Lago, where many topics were discussed, and in which I updated him on my talks with President Putin. Thank you for your attention to this matter!— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
"Лошият" Запад или глупавият Запад?
Не се вижда обаче намерение от страна на Путин да спира каквото и да е – независимо от всичко. Независимо от парадокси като този как София Плотникова, дъщеря на Владимир Плотников (един от най-богатите депутати в градския съвет на Перм), публикува видеоклип на скъп годежен пръстен, златна торта и огромни букети цветя, а отделно и как празнува на фона на Айфеловата купа. През това време баща ѝ обяснява на руснаците да не завиждат на живота на европейците и американците, заявявайки, че има "битка между Дявола и Бога" - и че "Дяволът е Запада", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA:
💍 Daughter of Russian deputy who called the West “the devil” just showed off her luxury engagement… in Paris Sofia Plotnikova, daughter of Vladimir Plotnikov (one of the richest deputies in Perm city council), posted photos of an expensive engagement ring, a golden cake, and huge flower bouquets. The post immediately triggered a wave of hate from Russians. Some sarcastically pointed out that the ring alone probably costs as much as several hospitals in Perm. The irony is thick: her father previously told Russians not to envy the lives of Europeans and Americans, declaring that there is a “battle between the devil and God” — and that “the devil is the West.” Meanwhile, Plotnikov and his wife owned an apartment in Spain, and journalists found photos of his trips to France, Italy, Dubai, and the Maldives. The West is the devil, of course. But proposals just hit different in Paris, not Perm 🥰— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
А нидерландското посолство в Москва беше "украсено" с банер, изобразяващ ракети, които сякаш летят директно към сградата. Причината е ясна – базираната в Нидерландия компания Destinus, която произвежда дроновете-ракети "Рута". Това е едно от оръжията, с които беше срината автомобилната част на Кримския мост.
🤡 This is what the Dutch consulate building in Moscow looks like today A banner has appeared on the facade depicting missiles seemingly flying straight into the building. Earlier, Dutch defense company Destinus said its Ruta missiles and drones had been used by Ukrainian forces in the November 17 attack on the Crimean Bridge. The strike reportedly destroyed an arch and a section of the bridge's roadway. Russia's Foreign Ministry called the company's statement a "self-incrimination," while the Russian embassy in the Netherlands demanded explanations from The Hague. Funny enough, The Hague has a few things to bring up with Moscow, too. For instance, allegations of war crimes in Ukraine and the International Criminal Court's arrest warrant for Putin over the unlawful deportation of Ukrainian children. His accomplice, Maria Lvova-Belova, who is also wanted by the ICC, shouldn't get too comfortable either.— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
Междувременно и в Европа споровете какъв курс да се държи за Украйна се пренесоха в Брюксел, на срещата на евролидерите за следващата седмгодишна финансова бюджетна рамка на ЕС. Съгласие каква да е тя, в какъв размер, не беше постигнато – чака се следващата среща, на 17 декември. Споровете са по доста параметри, включително и даже на първо място колко пари да отдели ЕС за Украйна. Френският президент Еманюел Макрон напомни, че за Европа опазването на Украйна от Путин е критичен въпрос, въпрос на сигурност за Стария континент. Отделно каза, че американска помощ за Украйна няма от 2025 година насам и тази от ЕС е критично важна, а украинците се бият на първа линия и за да може Европа да продължи да води живота, на който е свикнала. Обаче 23 от 27 страни-членки подкрепят 45 млрд. евро заем за Украйна, от които 25 млрд. евро да са за военни цели, а останалите да са за други бюджетни разходи на Украйна. Германия иска всички да участват в заема солидарно, но Унгария, Словакия и Чехия са против, а България е готова да участва само в невоенна част и то тя трябва да е ясно отделена от военната. А в седемгодишната бюджетна рамка България иска пари и за Черноморския регион – ОЩЕ: Заради разногласията: Отмениха втория ден от срещата за бюджета на Европейския съюз (ВИДЕО)
French President Macron on Ukraine: European Union aid is crucial. Why? Because there has been an American withdrawal since the beginning of 2025 and because this is a war that affects us. The Ukrainians are fighting for their country's sovereignty and territorial integrity, but they are also on the front lines of European security.— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
Да финансираме Украйна не е част от бюджета на ЕС. Имаме нужда от мир в Украйна и е крайно време да направим нещо, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш, който отдавна е с позиция, в която все говори за мир, но не казва как да стане и то така, че на следващия ден армията на Путин да не тръгне пак на война. Но Бабиш настоя, че Украйна вече получила 520 млрд. евро от началото на пълномащабната война, ще получи 90 млрд. евро за тази и 2027 година и "сега Зеленски иска още 70 млрд. евро". "Искам да попитам – каква е целта? Всяка година ли ще плащаме по 135 млрд. евро на Украйна? И докога? За колко години? 10, 20, 30? Каква стратегия е това“, натърти чешкият премиер. И добави, че с войната в Украйна трябва да се приключи, да бъде утвърден план за възстановяването на Украйна като Плана "Маршал" след Втората световна война, "според който всички европейски и чешки компании могат да инвестират в Украйна и да я възстановяват". За Бабиш не бива да се забравят следните неща:
- официално съдебно решение де факто казва, че е бил агент на чешките служби по времето когато всичко на изток от Берлин беше "едно голямо съветско семейство".
- беше оневинен от чешкия съд за измама с евросубсидия за 2 млн. евро. Одит на ЕК сочеше, че Бабиш е отговорен – но не последва нищо.
- при предишния си мандат начело на Чехия той говореше как Европа трябва да има своя армия – как би станало това без пари?
Czech Prime Minister Andrej Babiš: There are chapters in the budget concerning European security. Financing Ukraine does not belong in the budget. It does not. We need peace in Ukraine, and we must finally start doing something about it, rather than just talking about it. https://t.co/59HxgtTH1s— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
Czech Prime Minister Andrej Babiš: Since the beginning of the conflict, Ukraine has received €520 billion, directly or indirectly, and Mr. Zelensky received €90 billion, supposedly for 2026 and 2027. Now he needs another €70 billion. So I want to ask: What is the objective? Are we going to pay Ukraine €135 billion every year? And until when? For how many years? Ten, twenty, thirty? What kind of strategy is that?— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
Czech Prime Minister Andrej Babiš: We need to end this war, and then, of course, we need to help Ukraine and create a Marshall Plan in which all European and Czech companies can invest and rebuild the country. https://t.co/zUDOz06DIZ— Clash Report (@clashreport) November 26, 2026
Думите на Бабиш обаче не влияят на ученията на НАТО, с които Алиансът се готви да защитава Източния фланг в Европа. Поредното се проведе в Латвия, с участието на танкови, артилерийски, инженерни части, както и с използване на дронове:
🇱🇹 NATO holds the final stage of military drills near the borders with Russia and Belarus The Grand Eagle exercise involved tanks, infantry fighting vehicles, artillery, drones and engineering units. “We are here to contribute to a credible deterrence to any aggression and, if necessary, to defend Lithuania,” German Colonel Hagen Ruppelt said. NATO is paying particular attention to practising troop deployments from Germany through Poland to Lithuania.— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 26 ноември е имало 136 бойни сблъсъка спрямо 167 на 27 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 219 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 9 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 1888 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 12 нагоре на дневна база. Интересен факт – вече от почти седмица нивото на руската артилерия е под 2000 снаряда дневно и това подсказва, че действително изглежда Северна Корея е спряла засега доставки на снаряди, както посочи Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР). В началото на войната руснаците изстрелваха по 40 000 дори 50 000 снаряда дневно, а от лятото на 2026 година насам дневният брой руски снаряди, летящи в Украйна, се движеше между 2000 и 3000. Руската армия е използвала 7111 FPV дрона, което е с около 1100 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Russian soldiers demonstrated a fast and reliable method of demining. https://t.co/uqbCH395o2— WarTranslated (@wartranslated) November 26, 2026
⚫️ Kyiv. A woman walks through a street filled with smoke after shelling. The city is burning — she just keeps walking. Photo: Sergei Korovainyi https://t.co/kvlbUS0ieJ— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026
16 руски пехотни атаки в Покровското направление и още 14 в направлението от Торецк към Константиновка, което е североизточно от Покровск – това отчита украинският генщаб за последното денонощие. Навсякъде другаде руската военна активност е несъизмеримо по-ниска, около 2 пъти поне, според официалните украински данни. Украинският военен телеграм канал "Офицер" казва, че в последните дни руската активност в атаките срещу Добропиля е понамаляла. А Z-каналът "Рибар" пише в дневния си обзор, че "се появиха нови доказателства за присъствието на украинска пехота по двата бряга на река Мокра Яла" (Олександриевското направление, с поглед към Велика Новоселка, като вече на два пъти украинският военен анализатор о.з. Константин Машовец отчита продължаващ, макар и бавно, напредък на украинците и именно постепенно окупиране на реката от тях). "Колегите" им от "Два майора" с половин уста признават, че в Харковска област, източно от Вовчанск и северно от Велики Бурлук, има все по-стабилни украински позиции, а "Рибар" обяснява как вече войната в този участък на фронта била информационна – т.е. опитва да омаловажи резултатите от украинската операция "Мечи капан".
https://t.co/vSne8eX1eb https://t.co/w6EtSR99IL— imi (m) (@moklasen) November 24, 2026
ОЩЕ: Не гледайте, че над 700 000 руски войници са убити в Украйна: Кремъл каза първо на него да вярваме (ОБЗОР – ВИДЕО)
A summary of destroyed Rusisan logistics along the M14 highway between occupied Melitopol and Berdyansk. #Ukraine https://t.co/mxCi6ouFWj— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 26, 2026