Замърсена ли е река Дунав след потъналите баржи с химически торове?

Качеството на водата на река Дунав е тема в последните дни заради потъналите две баржи в акваторията на Румъния - срещу Свищов и Русе. Баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове, потъна край град Зимнич, а втора, натоварена с 1280 тона калиев хлорид, потъна при Гюргево. На 14 януари Службата за управление на водите в Гюргево обяви, че са готови последните анализи, проведени въз основа на проби, взети преди два дни.

Още: Две баржи с тонове химически торове потънаха в Дунав след обявен още преди седмица риск

Качеството на водата е добро

Резултатите от определянето на хлориди и амоний попадат в клас 1 на качеството (много добро), а нитратите, нитритите и ортофосфатите попадат в клас 2 (добро), гласи прессъобщението.

В сряда в централата на окръг Гюргево се проведе среща на групата за техническа подкрепа в случай на възможно случайно замърсяване. По време на срещата представители на компетентните институции предоставиха информация за инцидента, който се случи в река Дунав на 10 януари 2026 г. - на границата между окръзите Телеорман и Гюргево. Конкретната баржа е била част от конвой, превозващ калиев хлорид и плаващ под словашко знаме.

Снимка: ИА "Морска администрация", илюстративна

Още: Румъния е загубила над 500 млн. евро заради България

"Баржата, потънала в Гюргево, не е била с екипаж. Тя е превозвала 1 281,302 тона калиев хлорид. Разследването се води от капитанството на зона Гюргево и все още продължава“, се посочва в прессъобщението, цитирано от местната медия Digi24.ro.

На повърхността на водата е била открита разпръсната субстанция, но не е била установена смъртност на риба. Властите разпоредиха вземането на проби, за да се измерват ежедневно конкретни показатели. „След проведените анализи се оказа, че нивото на тези показатели не достига параметрите, които сочат тревожно замърсяване“, се посочва в изявление на окръга.

Още: 82 000 литра евродизел отидоха в Дунава