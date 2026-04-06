Земетресение разтърси Балканите: Усетихте ли го?

Земетресение с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер разтърси Гърция днес, съобщи македонската медия "Вечер", позовавайки се на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC). Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина от пет километра и на 149 километра от град Лариса. Няма съобщения за пострадали или материални щети. Междувременно тази сутрин е регистриран и друг трус в Гърция, пише още македонската медия.

Къде го усетиха?

Според разкази на очевидци, публикувани на уебсайта на EMSC, трусът е бил усетен силно и е продължил дълго време.

Същото е било усетено и в Албания, където хората са съобщили, че са усетили леко земетресение, продължило 10 секунди.

Последните земетресения в Гърция

Припомняме, че силно земетресение разтресе България малко след 21:08 часа българско време на 25 март. Епицентърът му е бил в Егейско море, на 109 километра източно от Солун, в района на Халкидики. Магнитудът е 5,1 по скалата на Рихтер. Сигнали, че е усетен трусът имаше от градове из цялата страна - София, Перник, Пловдив, Петрич, Плевен. Най-силно е усетено в районите на Сандански, Банско, Благоевград и Дупница.

Последваха и вторични трусове.

Преди това - на 12 март земетресение с магнитуд 4,8 е регистрирано в 12:14 часа местно (и българско) време в централната гръцка област Евритания, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.