Силно земетресение разтресе България малко след 21:08 часа българско време тази вечер! Епицентърът е в Егейско море, на 109 километра източно от Солун, в района на Халкидики. Магнитудът е 5,1 по скалата на Рихтер. Сигнали, че е усетен трусът има от градове из цялата страна - София, Перник, Пловдив, Петрич, Плевен. Най-силно е усетено в районите на Сандански, Банско, Благоевград и Дупница.

Земетресението е на дълбочина 5 км, сочат данните. Осем минути след първия, в района на Неос Мармарас, отново на Касандра, имаше втори трус. Той бе с магнитуд от 3.0 по Рихтер, на дълбочина от 15 км. След още три минути имаше още един трус в Гърция, но вече на юг от Атина - той бе със сила 4.7 по Рихтер, на дълбочина от 100 км.

Припомняме, че във вторник, малко преди полунощ, земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разлюля Северозападна Гърция . Епицентърът му е бил на 11,5 км север-североизточно от град Янина. Няма данни за пострадали и щети.

Миналата седмица в района бяха регистрирани няколко труса, най-силният от които беше с магнитуд 4,6 по Рихтер.