Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград "от уважение към сръбските граждани"

Джаред Къшнър, зетят на американския президент Доналд Тръмп, се е оттеглил от планиран проект за изграждане на луксозен хотел в Белград. На мястото на комплекса на Генералния щаб, който беше разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г., инвестиционната компания на Джаред Къшнър "Afinity Partners" планираше да построи скъп комплекс.

Новината идва в деня, в който Прокуратурата за борба с организираната престъпност внесе обвинителен акт срещу министъра на културата на Сърбия Никола Селакович заради незаконни действия по отнемане на статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в центъра на Белград. Селакович е обвинен в злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ.

"Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и от уважение към гражданите на Сърбия и Белград, този път се отказваме от намерението си и се оттегляме", заяви говорител на частната инвестиционна фирма на Къшнър, съобщи "Уолстрийт Джърнъл".

Още: Сръбска следа в атентата в Сидни

Прокуратурата за организирана престъпност провежда разследване от май по съмнения за фалшифициране на документи, въз основа на които сръбското правителство е отнело статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в Белград.

Според по-ранни твърдения на прокуратурата директорът на Републиканския институт за защита на паметниците на културата Горан Васич е признал, че е фалшифицирал документи. Въз основа на тях Министерството на културата, ръководено от Никола Селакович, е взело решение за прекратяване на защитения статут на Генералния щаб.

Селакович беше разпитан на 4 декември. Той самият но отправи обвинения и обиди към Прокуратурата за организирана престъпност. Без да предостави доказателства, той ги обвини, че работят по нареждане на неназовани центрове на власт, чиято цел е да свалят правителството в Сърбия и президента Александър Вучич.

Вучич от своя страна обяви на 11 декември, че ако бъде повдигнат обвинителен акт по делото за Генералния щаб, ще помилва всички, за които "се твърди, че са участвали в измамата".

Още: Слухове кой ще наследи Вучич: Задава ли се сръбски модел "Путин-Медведев"?

"Няма да им дам възможност да преследват онези, които не са виновни за нищо. Аз съм виновен. Аз съм този, който искаше да модернизира Сърбия. Аз съм този, който искаше да доведе голям инвеститор", каза Вучич.

Със специален закон, приет от сръбския парламент на 7 ноември, който отменя статута на Генералния щаб като културна ценност правителството проправи пътя за изграждането на луксозния комплекс на зетя на Тръмп.

Проектът срещна остра съпротива от страна на студентите, опозицията и професионалните общности, които се застъпват за запазването и реставрацията на полуразрушените преди 26 години модернистични сгради на Генералния щаб на някогашната югоармия. Пред двете сгради, които се намират в центъра на Белград, протестиращите очертаха с блажна боя червена линия в израз на желанието си да запазят постройките.

Финансова афера между Мицкоски и Вучич: Твърдения на македонската опозиция

Вучич: Сърбия не е играчка