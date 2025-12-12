Слухове кой ще наследи Вучич: Задава ли се сръбски модел "Путин-Медведев"?

Почти сигурно е, че Александър Вучич ще се кандидатира отново за поста министър-председател на Сърбия, но остава въпросът кой би могъл да бъде кандидатът на партията му за президент на страната, пише по темата македонското издание "Вечер". Източници от белградските медии смятат, че партията на Вучич няма достатъчно разпознаваема личност, за да спечели самостоятелно, поради което Вучич според съобщенията обмисля провеждането на парламентарни и президентски избори в един и същи ден, пише сръбската Danas.rs.

Задава ли се модела "Путин - Медведев"

Въпреки че неговият наследник не се обсъжда открито дори на партийни събрания, в рамките на партията се разпространяват слухове, че Вучич иска жена да го наследи, подобно на начина, по който Ана Бърнабич преди това пое ролята на министър-председател. Членовете на партията избягват конкретни имена, като твърдят, че президентът е този, който взема всички ключови решения.

Ако обаче Бърнабич го наследи - ще сме свидетели на един своеборзане модел "Путин - Медведев". Помним, че когато руският диктатор не можеше да се кандидатира за президента, той си размени поста с Дмитрий Медведев, а посе пак се завърна на президентския пост. ОЩЕ: Финансова афера между Мицкоски и Вучич: Твърдения на македонската опозиция

Вучич се е оплел в обещания

Мирослав Парович от Движението за народна свобода обаче заявява, че партията наистина обсъжда евентуален кандидат. Според него Вучич е обещал кандидатура на няколко души: президента на СНС Милош Вучевич, Милица Джурджевич Стаменковски, Никола Селакович и Александър Вулин, който, според него, прокарва историята за референдум за предполагаемия „Сръбски свят“.

Парович смята, че Вучич все още има „скрит списък“ с хора, които би могъл да извади от нищото, както някога направи с Ана Бърнабич.

Други вероятности

Университетският професор Боян Пайтич смята, че кандидатът на управляващата партия вероятно няма да бъде някой от върха на СНС, а по-скоро човек, който би трябвало да служи като „прикритие“ за партията, чийто имидж е сериозно уронен.

Той припомня създаването на Движението за народа и държавата, което според него е създадено, за да създаде у избирателите впечатлението, че не гласуват директно за СНС.

Политологът Александър Ивкович е съгласен, че е малко вероятно СНС да номинира някой от собствените си редици, а по-скоро някой, който не е пряко свързан с партията – интелектуалец или обществена личност без сериозни компрометиращи петна. Той смята, че стабилен електорат от около 1,6 милиона гласа гарантира победа за избрания от Вучич кандидат, особено ако изборите се проведат едновременно с парламентарните избори. ОЩЕ: Желанието на Русия за хаос на Балканите: Честването на битката при Куманово и старите рани на България