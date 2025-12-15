Сръбска следа в атентата в Сидни

Оказва се, че има сръбска връзка с атентаторите на плажа в Бонди, Австралия. Сред имената на терористите е член на сръбски ловен клуб, предаде хърватската медия "Индекс". Членска карта на сръбското ловно дружество „Застава“ е била намерена в портфейла на Навид Акрам, заподозрян в терористичния атентат в Сидни. Президентът на клуба потвърди това, но се дистанцира от нападателя. От сръбския ловен клуб уточниха, че въпросният терорист не е идвал при тях от над пет години.

24-годишният Акрам, преди това е попаднал в полезрението на австралийските служби за сигурност поради предполагаеми връзки с клетка на тероиристичната организация в Сидни.

Атентаторите са баща и син

Припомняме, че стрелбата е била извършена от баща и син, които са се заклели във вярност на радикалната екстремистка групировка "Ислямска държава", съобщи ABC, позовавайки се на източници от разследването. В колата на нападателите е намерено знаме на "Ислямска държава".

Синът е прострелян и в момента е в критично състояние. Баща му, 50-годишният Саджид Акрам, бе застрелян на място.

Броят на жертвите

Броят на жертвите при терористичната атака по време на еврейско честване на плажа Бонди в Сидни нарасна до 16. Баща и син стоят зад атаката. Най-младият убит е бил на 10 години, а най-възрастният - на 87. ОЩЕ: Равносметката в Сидни: Над 100 изстрела за 6 минути от баща и син. Свински глави на мюсюлманско гробище