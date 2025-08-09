Войната в Украйна:

Илиан Илиев с култов коментар за варианта да поеме тим от Балканите

09 август 2025, 21:08 часа 450 прочитания 0 коментара
Илиан Илиев с култов коментар за варианта да поеме тим от Балканите

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след равенството на "моряците" с ЦСКА в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът не скри задоволството си от отборната игра в защита на възпитаниците си, но пожела повече в завършващата фаза. Той коментира и слуховете, които го свързват с босненския Сараево по интересен начин. Наставникът заяви, че работи на две места, остава само да почне и на трето.

Илиан Илиев: Знаехме, че ЦСКА ще имат доста напрежение в мача

"Знаехме, че ЦСКА ще имат доста напрежение в мача. Успяхме да ги притесним в началото с преса. След 15-ата минута обаче им оставихме повече пространства да въртят фланговете. Това не трябваше да става. Може би трябваше да използваме по-добре пространствата, които ЦСКА оставаше, защото излизаха доста високо. Трябваше да завършим атаките по-добре, които в последните 15-20 минути ни се откриха. Доволни сме от отборната игра в защита", заяви Илиев след хикса между ЦСКА и Черно море.

Вар-ът на Actualno

"Ние играем с всеки отбор по същия начин. За да искаме да надградим, трябва да играем с повече самочувствие. За да растем като отбор, трябва да опитваме и да побеждаваме. С повече смелост в атака... След 60 минута минахме 4-4-2 в атака, за да притесним техните защитници, но те са добри футболисти", отбеляза той.

"Варненското дерби е различен мач. За нас е много важен. Няма значение кой в какво състояние е за тези двубои. Няма фаворити. Изисква се характер и да сме по-спокойни. Не, ние сме концентрирани. Няма значение кой какво някъде пише. На две места съм, остана да тръгна да търся и трето", заяви старши треньорът на Черно море.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Влезе, сгреши две топки и го псуваха, но после избухна с хеттрик, а стадионът скандираше името му

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Илиан Илиев ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес