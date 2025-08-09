Илиан Илиев с култов коментар за варианта да поеме тим от Балканите

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев даде своето мнение след равенството на "моряците" с ЦСКА в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът не скри задоволството си от отборната игра в защита на възпитаниците си, но пожела повече в завършващата фаза. Той коментира и слуховете, които го свързват с босненския Сараево по интересен начин. Наставникът заяви, че работи на две места, остава само да почне и на трето.

Илиан Илиев: Знаехме, че ЦСКА ще имат доста напрежение в мача

"Знаехме, че ЦСКА ще имат доста напрежение в мача. Успяхме да ги притесним в началото с преса. След 15-ата минута обаче им оставихме повече пространства да въртят фланговете. Това не трябваше да става. Може би трябваше да използваме по-добре пространствата, които ЦСКА оставаше, защото излизаха доста високо. Трябваше да завършим атаките по-добре, които в последните 15-20 минути ни се откриха. Доволни сме от отборната игра в защита", заяви Илиев след хикса между ЦСКА и Черно море.

"Ние играем с всеки отбор по същия начин. За да искаме да надградим, трябва да играем с повече самочувствие. За да растем като отбор, трябва да опитваме и да побеждаваме. С повече смелост в атака... След 60 минута минахме 4-4-2 в атака, за да притесним техните защитници, но те са добри футболисти", отбеляза той.

"Варненското дерби е различен мач. За нас е много важен. Няма значение кой в какво състояние е за тези двубои. Няма фаворити. Изисква се характер и да сме по-спокойни. Не, ние сме концентрирани. Няма значение кой какво някъде пише. На две места съм, остана да тръгна да търся и трето", заяви старши треньорът на Черно море.

