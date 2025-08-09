4 от 4: Лудогорец не сдава върха в Първа лига, резерва блести с гол и асистенция

Лудогорец постигна категоричен успех с 3:0 над Славия в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. На стадион „Александър Шаламанов“ появилият се от скамейката Петър Станич блесна с попадение и асистенция през второто полувреме. Халфът подаде на Ерик Биле в 54-тата минута, а в заключителната фаза записа и своето име сред голмайсторите. Преди това в края на първата част Ивайло Чочев откри резултата. "Орлите" продължават без грешка в родния елит и събраха 12 точки на върха. "Белите" са близо до дъното с пункт в актива.

Лудогорец разгроми Славия

Срещата стартира равностойно с атаки и в двете посоки. В десетата минута удар на Биле с глава попадна в обятията на Андонов. Домакините отвърнаха с хубава атака, завършена от завърналия се Тони Тасев, чийто изстрел бе спасен от Падт. В 19-ата минута шут на Тасев премина опасно близо до целта. На отсрещната врата Андонов демонстрира рефлекс, избивайки удар с глава на Чочев.

180 секунди по-късно младият страж отново се намеси, за да спре Видал. Малко преди почивката Андонов все пак беше преодолян. Шуиар проби и пусна към Чочев, който откри резултата. В началото на втората част вратарят на Славия пак имаше работа. Той се справи с излезлия очи в очи с него Ерик Биле. В 54-тата минута таранът все пак матира Иван Андонов, възползвайки се от асистенция на Станич. Първоначално попадението бе отменено заради засада. ВАР обаче се намеси и го призна - 2:0.

В 80-ата минута появилият се от скамейката Милетич пропия изгоден шанс с много неточен опит. След 180 секунди Станич завърши добро отборно нападение на Лудогорец за 3:0. До последния съдийски сигнал Маркуш пропусна добра възможност.

