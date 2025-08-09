Ганчев отбеляза олимпийския подвиг на Новиков с атака към Златева: Половин година дискриминация

Бизнесменът Гриша Ганчев, който е собственик на клуба по борба на ЦСКА, отбеляза годишнината от олимпийската титла на Семен Новиков с публикация в социалните мрежи. Бившият финансов благодетел на футболния отбор на "армейците" сподели снимка на натурализирания украинец, на която състезателят развява трибагреника. Под поста самият Ганчев е оставил коментар, с който захапва новото ръководството на родната федерация по борба, в лицето на нейния президент Станка Златева.

Ганчев захапа Златева

"Една година гордост и слава! Половин година завист, тричане и ДИСКРИМИНАЦИЯ", написа Ганчев към снимката. Той визира управлението на централата, към чието ново ръководство има критики. Наскоро в интервю бизнесменът се оплака, че властимащите не вдигали телефоните, държали се като диктатори и само заповядвали.

Иначе на 8 август 2024 година Новиков буквално унищожи иранеца Алиреза Мохмадипиани със 7:0 точки на финала в категория до 87 кг класически стил. Така Новиков донесе първа олимпийска титла на България от Игрите във френската столица.

Гриша Ганчев бе сред зрителите в Париж, а веднага след триумфа Новиков се насочи към тогавашния член на управата на родната борба. В своето шампионско интервю роденият в Харков състезател специално благодари на Гриша Ганчев. А каква всъщност е историята:

Семен Новиков влиза в конфликт с афроукраинеца Жан Беленюк кой да представлява Украйна на Олимпийските игри в Токио. Волята на по-опитния борец надделява, а от ситуацията се възползва Гриша Ганчев. Бившият собственик на ЦСКА плаща 10 200 долара, за да откупи Семен Новиков от украинската федерация, според украински медии, цитирани в "24 часа".