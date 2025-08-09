Войната в Украйна:

Ганчев отбеляза олимпийския подвиг на Новиков с атака към Златева: Половин година дискриминация

09 август 2025, 22:33 часа 458 прочитания 0 коментара
Ганчев отбеляза олимпийския подвиг на Новиков с атака към Златева: Половин година дискриминация

Бизнесменът Гриша Ганчев, който е собственик на клуба по борба на ЦСКА, отбеляза годишнината от олимпийската титла на Семен Новиков с публикация в социалните мрежи. Бившият финансов благодетел на футболния отбор на "армейците" сподели снимка на натурализирания украинец, на която състезателят развява трибагреника. Под поста самият Ганчев е оставил коментар, с който захапва новото ръководството на родната федерация по борба, в лицето на нейния президент Станка Златева.

Ганчев захапа Златева

"Една година гордост и слава! Половин година завист, тричане и ДИСКРИМИНАЦИЯ", написа Ганчев към снимката. Той визира управлението на централата, към чието ново ръководство има критики. Наскоро в интервю бизнесменът се оплака, че властимащите не вдигали телефоните, държали се като диктатори и само заповядвали.

Гриша Ганчев Семен Новиков

Иначе на 8 август 2024 година Новиков буквално унищожи иранеца Алиреза Мохмадипиани със 7:0 точки на финала в категория до 87 кг класически стил. Така Новиков донесе първа олимпийска титла на България от Игрите във френската столица.

Гриша Ганчев бе сред зрителите в Париж, а веднага след триумфа Новиков се насочи към тогавашния член на управата на родната борба. В своето шампионско интервю роденият в Харков състезател специално благодари на Гриша Ганчев. А каква всъщност е историята:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Семен Новиков влиза в конфликт с афроукраинеца Жан Беленюк кой да представлява Украйна на Олимпийските игри в Токио. Волята на по-опитния борец надделява, а от ситуацията се възползва Гриша Ганчев. Бившият собственик на ЦСКА плаща 10 200 долара, за да откупи Семен Новиков от украинската федерация, според украински медии, цитирани в "24 часа".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Станка Златева Гриша Ганчев борба Семен Новиков
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес