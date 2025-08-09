Войната в Украйна:

ЦСКА продължава без победа в Първа лига! Черно море затегна примката около врата на Душан Керкез

09 август 2025, 20:56 часа 584 прочитания 0 коментара
Отборите на ЦСКА и Черно море не излъчиха победител в срещата им от четвъртия кръг на Първа лига. Двата тима завършиха при резултат 0:0 на Националния стадион "Васил Левски". Така "армейците" продължават серията си без победа от началото на шампионата. За тима на Душан Керкез това е едва трета точка, след като записа три равенства и една загуба. За "моряците" това е 8-а точка, която ги подрежда на третата позиция във временното класиране.

Двата тима не предложиха нищо интересно в началните минути. Първата по-опасна ситуация бе пред вратата на Пламен Илиев, когато дебютантът за "армейците" Пастор стреля, но ударът му прелетя покрай гредата. Секунди по-късно Санянг също пробва реакциите на стража на "моряците", но без успех. Малко преди края на полувремето Илиан Илиев-младши също пробва мерника си, но и той се оказа неточен. До края на първата част не се стигна до други опасни ситуации и двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Второто полувреме започна с още една ситуация пред вратата на Илиев. Този път Лумбард Делова се оказа с топка в краката, но и последвалият от него удар не намери целта. В 64-а минута гостите организираха една от малкото си опасни атаки. Георги Лазаров имаше шанс да попари "червените", но се подхлъзна и не успя да нацели опразнената врата. Десетина минути по-късно футболистите на Черно море отново се разминаха с целта. Малко преди края на срещата Иван Тасев опита да донесе трите точки на ЦСКА, но ударът му попадна право в ръцете на Пламен Илиев. Така и не се стигна до нещо повече до последния съдийски сигнал и двата тима поделиха по точка.

Дария Александрова
Дария Александрова
