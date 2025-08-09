Душан Керкез с послание към феновете на ЦСКА след поредния мач без победа

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез даде оценката си за представянето на "армейците" срещу Черно море. Двата тима така и не излъчиха победител в срещата си от четвъртия кръг на Първа лига и завършиха 0:0. Това е четвърти пореден мач без победа за столичани, които записаха три равенства и една загуба от началото на шампионата. Лошият старт на сезона предизвиква сериозни въпросителни около бъдещето на Керкез начело на "червените".

Душан Керкез говори след нулевото равенство с Черно море

"Извинявам се на феновете! Лош старт, но аз не се предавам!" С тези думи Душан Керкез завърши изявлението си след мача. Босненският специалист призна за трудностите, през които преминава отборът му и обеща, че новите футболисти трябва да пристигнат скоро. Керкез разбира яростта на феновете срещу него, но обясни, че някои неща не зависят от него. Накрая той се изказа много ласкаво за своя колега Илиан Илиев.

По-оптимистичен Керкез след равенството с Черно море

"Аз вярвам в процеса. Знаехме, че ще бъде трудно. Нямахме късмет заради ситуацията с Додай. Доминирахме, но не вкарахме гол. Пастор няма сила за 90 минути. Трябва време. Имаме и нов футболист – Годой. Той може да влезе, чакаме ситуацията с паспорта му. Чакаме нови футболисти. Знам къде съм дошъл, знаех, че ще бъде трудно", започна Керкез.

"Този мач беше по-добър от предния със Спартак Варна. Играхме по-добре и имахме повече голови ситуации. Знаете колко футболисти си тръгнаха от отбора. Знаете с колко работихме на подготовка. Нормално е треньорът да бъде виновен за всичко. Има обаче много неща, които един треньор не може да направи. Имаме силен отбор, търсим още футболисти. Не е лесно, но не се оплаквам", каза още босненецът. Керкез отказа категорично да коментира раздялата на ЦСКА със спортния директор Пауло Нога. Накрая босненският специалист отличи работата на Илиан Илиев начело на Черно море и му пожела всичко най-добро.

