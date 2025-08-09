Войната в Украйна:

Густаво Бусато с уникално постижение срещу Черно море

09 август 2025, 20:01 часа 216 прочитания 0 коментара
Вратарят на ЦСКА Густаво Бусато записа уникално постижение в двубоя с Черно море от 4-ия кръг на Първа лига. Бразилецът стартира срещата като титуляр, а по този начин изигра своя мач номер 200 с екипа на „армейците“. Преди първия съдийски сигнал 34-годишният страж получи специален подарък от ръководството на „червените“ - фланелка на тима с неговото име и №200 на гърба. Именно той е чужденецът с най-много мачове с екипа на ЦСКА в историята. На втора позиция е Тибо Вион със 177 срещи.

Густаво Бусато пристгна в ЦСКА през лятото на 2019 година от третодивизионния бразилски Итуано. Вратарят бе взет без пари, след като договорът му с южноамериканците изтече и не бе подновен. До момента той има на сметката си 200 мача за „червените“ във всички турнири, в които е допуснал 156 попадения, а в 97 двубоя е успял да опази мрежата си „суха“. През сезон 2020/21 Густаво Бусато спечели Купата на България с „армейците“.

През тази пролет Густаво Бусато загуби титулярното си място в ЦСКА от Фьодор Лапухов, тъй като лекуваше контузия. В медиите дори се появиха информации, че бразилецът ще бъде продаден по време на летния трансферен прозорец. Това обаче така и не се случи. Бусато спечели доверието на новия треньор на „армейците“ Душан Керкез и отново е №1 под рамката на ЦСКА. Опитният вратар има договор с клуба до лятото на 2026-та.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
