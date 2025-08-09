Войната в Украйна:

Не се случва всеки ден: Българин направи асистенция срещу 7-кратен европейски шампион

09 август 2025, 22:05 часа 496 прочитания 0 коментара
Българският национал Илия Груев блесна с асистенция за своя Лийдс в приятелски мач срещу 7-кратния европейски шампион Милан, който завърши при равенство 1:1. В Дъблин родният халф не стартира като титуляр, а влезе в игра в 66-ата минута. Секунди по-късно той подаде на Антон Стах, който възстанови паритета. Преди това Сантяго Хименес бе извел "росонерите" напред. Лийдс стартира сезона във Висшата лига с домакинство на Евертън на 18 август.

В началото на мача новакът във Висшата лига бе по-активен на терена, като италианският нападател Уилфред Гнонто имаше възможност да открие резултата, но ударът му срещна напречната греда. В 31-вата минута централният нападател Хименес се възползва от асистенция на младия защитник Виторио Мани, за да прониже Пери.

Груев влезе на терена в 66-ата минута, сменяйки Итън Ампаду, а само секунди след това записа асистенция. Българинът подаде към привлечения от Хофенхайм германец Стах, който се разписа с красив шут от дистанция. В 84-тата минута изстрел с глава на Диего Сиа от Милан също срещна напречната греда. За "росонерите" в игра така и не се появи новото попълнение Лука Модрич.

По същото време се играха други две контроли между италиански и английски отбори. Лацио надви Бърнли с 1:0, а Рома надделя срещу Евертън, също с 1:0. По-рано през деня Манчестър Юнайтед победи Фиорентина с 5:4 с дузпи след равенство 1:1 в редовното време.

