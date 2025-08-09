Най-важните новини за деня: 9 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 09 август.

КРЕМЪЛ ОФИЦИАЛНО ОТГОВОРИ ЗА СРЕЩАТА НА ТРЪМП И ПУТИН. НОВИ САНКЦИИ - МЪГЛА

Един от главните съветници на руския диктатор Владимир Путин в лицето на Юрий Ушаков потвърди, че срещата между руския лидер и американския президент Доналд Тръмп действително ще стане факт на 15 август, 2025 година. Тя ще бъде в Аляска. Думите на Ушаков са цитирани от редица руски медии, включително популярни руски пропагандно информационни канали като Shot и Mash, които са под санкции от ЕС.

"БЕЗЧОВЕЧНОСТ И БЕЗЧИНСТВА": ГРОЗДАН КАРАДЖОВ ЗА СВАЛЕНАТА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА НА ДЕТЕ ОТ RYANAIR

"Изпратихме количката на друга компания, Lufthansa, откъдето изпратиха становище, че тя е абсолютно нормална и може да лети в самолет без проблем. Проверихме и страницата на Ryanair, където се оказа, че тя също е допустима". Тов каза министърът на транспорта Гроздан Караджов заради пореден скандален случай на летището в София.

ОТ "МАЧЪТ НЕ Е НАГЛАСЕН" ДО "ТАКИ ПРЕВЗЕМА БОКЛУКА НА СОФИЯ": БИТКАТА ЗА НАД 500 МЛН. ЛЕВА

"За първи път в историята на поръчките за сметопочистването на София са участвали толкова много и толкова разнообразни фирми, включително от чужбина. Това е конкурсът с най-висока конкуренция сред участниците и е резултат от условията за равнопоставеност, които заложихме в поръчката и от доверието, което бизнесът има - че "мачът не е нагласен" и че Столична община работи прозрачно, почтено и справедливо". Това заяви кметът на София Васил Терзиев, като използва профила си в социалната мрежа Facebook, за да обяви новината.

УЖ КАТО "ОТСТЪПКА": ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ИДЕЯ, КОЯТО ЩЕ СБЪДНЕ НЕГОВА 11-ГОДИШНА МЕЧТА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп избегна да нарече предстоящата си среща с диктатора Владимир Путин на 15 август в Аляска "последен шанс" за Русия. Държавният глава на САЩ обаче заяви, че е вероятно да се стигне до някои "териториални размени" в Украйна и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да е готов да подпише споразумение за прекратяване на войната. Републиканецът не уточни за какви територии става въпрос.

ПУТИН ПЛАЧЕ ЗАД ЗАВЕСАТА: КАТАСТРОФАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ УДАР ЗА РУСИЯ

Гигантско, катастрофално поражение за Руската федерация. Така нарече известният руски политически анализатор и бивш депутат от Държавната дума Александър Невзоров вчерашната среща в Белия дом между лидерите на Армения и Азербайджан - тях американският президент Доналд Тръмп събра нарочно, за да подпишат края на дългогодишния си конфликт именно в Овалния кабинет.

ДА СИ МИШЕНА НА КРЕМЪЛ: СЛОВЕНСКИ САЙТ С ОБШИРЕН МАТЕРИАЛ ЗА ХРИСТО ГРОЗЕВ

Под заглавие „Това е човекът, когото Путин не можа да убие” словенският сайт „СиОЛ” помести портрет на българския разследващ журналист Христо Грозев, като съдържанието е взаимствано от неотдавнашната едноименна статия на руско-американския журналист Маша Гесен във вестник „Ню Йорк Таймс”.

ПЪЛНА КАША: УИТКОФ ПОГРЕШНО Е РАЗБРАЛ ПУТИН ЗА ПРИМИРИЕТО И Е ОПЛЕСКАЛ ВСИЧКО

Владимир Путин ни най-малко не се е отказал от плановете си за пълно завземане на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области, а специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф напълно погрешно е разбрал изявленията на Путин, приемайки ги за отстъпка. По време на срещата в Кремъл, състояла се на 6 август, руският диктатор е предложил всичко на всичко само отказ от атаки срещу енергийни съоръжения и големи градове в тила, тоест само частично, а не пълно прекратяване на огъня.

ЩЕ ОСТАНАТ ЛИ ПЛАЖОВЕТЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ БЕЗ ПЯСЪК?

Лятото е в разгара си в Роданте – малка общност, разположена на тясна ивица острови, които образуват Външните брегове на Северна Каролина. През пиковия сезон туристи се стичат тук заради впечатляващите гледки. Но през зимата изчезват не само туристите, а и част от бреговата линия. Роданте губи между 3 и 4,5 метра плажна ивица годишно заради ерозия – един от най-високите темпове по Източното крайбрежие.