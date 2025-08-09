Американци с хеликоптер дойдоха да гасят пожар в България

Разрастващият се пожар в района на Сунгурларе, Бургас, става все по-голям. За гасенето му беше пратен вертолет AS-532 AL Cougar на българските военновъздушни сили (ВВС). Но към него се присъедини и екипаж американци, с хеликоптер Black Hawk. Американците са базирани на полигона "Ново село".

Координацията при гасенето се осъществя от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Вторият български хеликоптер AS-532 AL Cougar продължава да помага за гасенето на пожара в района на село Сливово, община Средец.

Междувременно и доброволците от общинската организация на Българския Червен кръст (БЧК) – Сунгурларе и Антоанета Алексиева, заместник-председател на местната структура, са на терен в подкрепа на пожарникарите, полицаите, горските служители и местната власт. Екипът на БЧК осигурява логистична подкрепа – доставка на питейна вода, храна и други основни материали за огнеборците и участващите в действията, както и съдействие при организацията на безопасността в засегнатите райони.

По последна информация не се налага евакуация на жителите на село Славянци. Обитателите на Дома за възрастни хора в селото бяха временно изведени на сигурно място до овладяване на непосредствената опасност.

