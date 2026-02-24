Везенков отказа повиквателна на националния отбор по баскетбол

Въпреки, че Александър Везенков попадна в състава на националния тим за предквалификациите за Евробаскет 2029, селекционера Любомир Минчев няма да може да разчита на него за предстоящите срещи. Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас обяви пред гръцките медии, че Саша няма да пътува с отбора за мача от Евролигата срещу Жалгирис, който ще се играе на 25 февруари в Литва.

Везенков няма да вземе участие на срещите в срещите на България с Норвегия и Армения

„Не успя да преодолее проблема с гърба си, не е толкова сериозно, но нямаше време за повече възстановяване.“, заяви гръцкият баскетболен специалист.

Вчера (23 февруари) Любомир Минчев даде интервю пред Sportal, в което сподели как се чувстват състезателите, как върви подготовката и коментира включването на Везенков в състава, имайки предвид контузията му.

"Днес се чух с него и неговите думи бяха, че ако играе в сряда в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не може да играе в Литва, няма да дойде и за националния отбор.”, заяви Минчев.

Още: Ясен е съставът на националния отбор по баскетбол: Везенков намери място въпреки контузия

България гостува на Норвегия на 27 февруари от 21:00 часа, а на 2 март от 18:15 часа е визитата на Армения. В момента българите са втори в своята група с една победа, а мача срущу норвежчите ще определи кой ще вземе водачеството.

Още: Драма до последната секунда и нов триумф за Черно море Тича в турнира за Купата на България