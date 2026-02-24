НАТФИЗ открива кандидатстудентската си кампания за 2026 г. с нови специалности и разширена национална програма от консултации

На 24 февруари 2026 г. Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) открива кандидатстудентската си кампания за учебната 2026/2027 година. Кампанията ще продължи до средата на месец юни и ще бъде най-мащабната досега, с разширена програма от кандидатстудентски консултации, информационни срещи и представяния в различни градове в страната.

През настоящата година НАТФИЗ разширява образователните си възможности с три нови специалности, разпределени между двата факултета на Академията в София и новия ѝ филиал в град Бургас.

През учебната 2026/2027 година за първи път свои класове ще води доц. Явор Гърдев – в специалностите "Актьорство за драматичен театър" и "Режисура за драматичен театър". В София класове в специалността "Актьорство за драматичен театър" ще поемат още проф. Здравко Митков и доц. Мирослава Гоговска, а във филиала на НАТФИЗ в Бургас – доц. Тея Сугарева. С това Академията продължава политиката си за съчетаване на утвърдени педагогически традиции с активно включване на ново поколение преподаватели.

Снимка: БГНЕС

Филиалът на НАТФИЗ в Бургас разширява програмата си с две нови бакалавърски специалности:

"Танц и пърформанс" – първата в България бакалавърска програма, фокусирана върху съвременните сценични практики, тялото като изразно средство и автор на идеи, както и върху взаимодействието между танц, пърформанс и визуални изкуства. Специалността ще бъде ръководена от доц. Александър Манджуков и е планирана като една от най-отворените към международен обмен програми на Академията, с участие на гост-преподаватели от чужбина.

"Анимация и дизайн", с ръководител проф. Радост Нейкова, е насочена към подготовката на млади автори в областта на анимационното кино, визуалния дизайн и дигиталните медии. Обучението комбинира класически художествени дисциплини с 2D и 3D анимация, визуални ефекти, сторибординг и работа в реална производствена среда.

Нова магистърската специалност "Хореография в сценичните изкуства" ще се реализира в София.

Приемните изпити ще започнат на 1 юли – практика, въведена през миналата година, която доведе до 135% ръст на броя на кандидат-студентите.

С официалния старт на кандидатстудентската кампания за 2026 година НАТФИЗ представя и специален уебсайт, който събира на едно място цялата информация за специалностите, изпитите и необходимите документи за кандидатстване. Кампанията включва също и консултации по всички специалности, които ще се проведат в София, както и национална програма от представяния и информационни сесии с преподаватели на НАТФИЗ в различни градове в страната. Графикът за всички тези събития ще бъде публикуван в уеб страницата и в социалните мрежи на Академията.