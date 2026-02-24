Спорт:

НАТФИЗ открива кандидатстудентската си кампания за 2026 г. с нови специалности и разширена национална програма от консултации

24 февруари 2026, 18:10 часа 300 прочитания 0 коментара
НАТФИЗ открива кандидатстудентската си кампания за 2026 г. с нови специалности и разширена национална програма от консултации

На 24 февруари 2026 г. Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) открива кандидатстудентската си кампания за учебната 2026/2027 година. Кампанията ще продължи до средата на месец юни и ще бъде най-мащабната досега, с разширена програма от кандидатстудентски консултации, информационни срещи и представяния в различни градове в страната.

През настоящата година НАТФИЗ разширява образователните си възможности с три нови специалности, разпределени между двата факултета на Академията в София и новия ѝ филиал в град Бургас.

Още: СУ признава матурите за почти всички специалности, разкрива "Педагогика и религия"

През учебната 2026/2027 година за първи път свои класове ще води доц. Явор Гърдев – в специалностите "Актьорство за драматичен театър" и "Режисура за драматичен театър". В София класове в специалността "Актьорство за драматичен театър" ще поемат още проф. Здравко Митков и доц. Мирослава Гоговска, а във филиала на НАТФИЗ в Бургас – доц. Тея Сугарева. С това Академията продължава политиката си за съчетаване на утвърдени педагогически традиции с активно включване на ново поколение преподаватели.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Филиалът на НАТФИЗ в Бургас разширява програмата си с две нови бакалавърски специалности:

"Танц и пърформанс" – първата в България бакалавърска програма, фокусирана върху съвременните сценични практики, тялото като изразно средство и автор на идеи, както и върху взаимодействието между танц, пърформанс и визуални изкуства. Специалността ще бъде ръководена от доц. Александър Манджуков и е планирана като една от най-отворените към международен обмен програми на Академията, с участие на гост-преподаватели от чужбина.

Още: Неочаквана полза: Висшето образование помага в зряла възраст

"Анимация и дизайн", с ръководител проф. Радост Нейкова, е насочена към подготовката на млади автори в областта на анимационното кино, визуалния дизайн и дигиталните медии. Обучението комбинира класически художествени дисциплини с 2D и 3D анимация, визуални ефекти, сторибординг и работа в реална производствена среда.

Нова магистърската специалност "Хореография в сценичните изкуства" ще се реализира в София.

Приемните изпити ще започнат на 1 юли – практика, въведена през миналата година, която доведе до 135% ръст на броя на кандидат-студентите.

С официалния старт на кандидатстудентската кампания за 2026 година НАТФИЗ представя и специален уебсайт, който събира на едно място цялата информация за специалностите, изпитите и необходимите документи за кандидатстване. Кампанията включва също и консултации по всички специалности, които ще се проведат в София, както и национална програма от представяния и информационни сесии с преподаватели на НАТФИЗ в различни градове в страната. Графикът за всички тези събития ще бъде публикуван в уеб страницата и в социалните мрежи на Академията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
НАТФИЗ висше образование кандидатстудентската кампания
Още от Образование
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес