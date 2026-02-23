Драма до последната секунда и нов триумф за Черно море Тича в турнира за Купата на България

Черно море Тича спечели Купата на България по баскетбол за втори пореден сезон и общо шести път в историята си. В изключително оспорван финал „моряците“ надделяха над Локомотив Пловдив с 88:87 (20:28, 27:15, 19:18, 22:26) в Арена Ботевград.

Черно море Тича вдигна Купата след драматичен финал

Развръзката настъпи в последната секунда, когато стрелбата на Девърл Рамзи не намери целта, а топката се отби от ринга. Така варненският тим защити трофея си по възможно най-драматичния начин.

За пловдивчани това бе първо участие във финал за Купата. Още след победата на четвъртфинала старши треньорът на тима Асен Николов призна, че в началото на сезона подобна цел не е била поставяна. Въпреки това Локомотив достигна до спора за трофея след серия от оспорвани победи. В решителния мач най-резултатни за пловдивчани бяха Кръстомир Михов с 18 точки и 4 асистенции и Девърл Рамзи със 17 точки и 8 асистенции.

Пътят на Черно море към финала също премина през сериозно изпитание. В полуфиналите варненци се изправиха срещу Балкан – съперникът, който победиха във финала миналата година с 89:81. Срещата бе изключително напрегната и завърши след спорно съдийско отсъждане секунди преди сирената, което наклони везните в полза на Черно море. От Балкан излязоха с официална позиция на клубния сайт, изразявайки разочарование от решенията в края на мача и настоявайки за преглед на ситуацията.

След последвалото разглеждане Българска федерация по баскетбол определи отсъждането като „трудно, но правилно“.

Във финала най-резултатен за победителите бе Ламонт Уест с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов допринесе с 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков добави 13 точки и 4 асистенции. Уест бе отличен и като най-полезен играч на турнира.

Трофеят е пореден успех за наставника на варненци Васил Евтимов, който печели Купата за трета поредна година, след като през 2024 г. триумфира и с Черноморец.