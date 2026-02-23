Войната в Украйна:

Драма до последната секунда и нов триумф за Черно море Тича в турнира за Купата на България

23 февруари 2026, 10:10 часа 214 прочитания 0 коментара
Драма до последната секунда и нов триумф за Черно море Тича в турнира за Купата на България

Черно море Тича спечели Купата на България по баскетбол за втори пореден сезон и общо шести път в историята си. В изключително оспорван финал „моряците“ надделяха над Локомотив Пловдив с 88:87 (20:28, 27:15, 19:18, 22:26) в Арена Ботевград.

Черно море Тича вдигна Купата след драматичен финал

Развръзката настъпи в последната секунда, когато стрелбата на Девърл Рамзи не намери целта, а топката се отби от ринга. Така варненският тим защити трофея си по възможно най-драматичния начин.

Още: От Варна до Вашингтон: Талантливата българка, която се докосна до НБА, а сега твори в Европа

Николай Стоянов

За пловдивчани това бе първо участие във финал за Купата. Още след победата на четвъртфинала старши треньорът на тима Асен Николов призна, че в началото на сезона подобна цел не е била поставяна. Въпреки това Локомотив достигна до спора за трофея след серия от оспорвани победи. В решителния мач най-резултатни за пловдивчани бяха Кръстомир Михов с 18 точки и 4 асистенции и Девърл Рамзи със 17 точки и 8 асистенции.

Пътят на Черно море към финала също премина през сериозно изпитание. В полуфиналите варненци се изправиха срещу Балкан – съперникът, който победиха във финала миналата година с 89:81. Срещата бе изключително напрегната и завърши след спорно съдийско отсъждане секунди преди сирената, което наклони везните в полза на Черно море. От Балкан излязоха с официална позиция на клубния сайт, изразявайки разочарование от решенията в края на мача и настоявайки за преглед на ситуацията.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

След последвалото разглеждане Българска федерация по баскетбол определи отсъждането като „трудно, но правилно“.

Още: Баскетболистките от Монтана 2003 спечелиха Купата на България

Томислав Минков

Във финала най-резултатен за победителите бе Ламонт Уест с 20 точки и 5 борби. Георги Боянов допринесе с 18 точки, 7 борби и 2 асистенции, а Венцислав Петков добави 13 точки и 4 асистенции. Уест бе отличен и като най-полезен играч на турнира.

Трофеят е пореден успех за наставника на варненци Васил Евтимов, който печели Купата за трета поредна година, след като през 2024 г. триумфира и с Черноморец.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес