"Кога ще бъде внесен удължителния бюджет": Говори финансовият министър

„Ще внесем утре в МС втори закон за удължителен бюджет. Следобед ще бъде внесен проектът и в Народното събрание. Ще предложим той да не важи само до 31 март, а до приемане на редовния бюджет за 2026 г. Ако не се приеме втори удължителен закон, след 31 март държавата не може да се разплаща.“ Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Той призова депутатите в парламента да приемат втория удължителен закон за бюджета преди да влязат в предизборната кампания.“ „Важно е да не се спекулира за състоянието на публичните финанси. Към момента то е стабилно бих казал. Нивото на средства във фискалния резерв е на исторически високо ниво около 8 млрд. евро. От тази гледна точка сме стабилни“, добави служебният министър на финансите Георги Клисурски.

„През 2026 г. имаме две големи предизвикателства, обаче, това е, че още нямаме приет бюджет. В следващите два месеца няма и да имаме. Предстоят ни последните две плащания по ПВУ – 4-то и 5-то плащане, които трябва да дойдат в рамките на 2026 г, но те зависят от реформите, които НС приеме, ако няма приети реформи, около 2 млрд. евро са под риск за хазната, уточни Клисурски. Има рискове, които ние ще адресираме, но и редовното правителство ще трябва да адресира тези рискове. За 2025 изпълнението на приходите е било около 90%“, каза още служебният министър на финансите.

