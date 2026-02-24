Няма да познаете Стоян от "Ергенът" с коса (СНИМКИ)

Стоян Димов е един от тримата ергени, които търсят любовта в тазгодишното издание на романтичното риалити "Ергенът". Той е доста популярен в социалните мрежи заради колоритното си и по-нестандартно поведение. И макар че в момента е с гола глава, се разровихме в профила му в Instagram и открихме снимки, на които е с коса и много по-различен.

Както можете да видите сами, той определено обича вниманието и светлините на прожекторите. Душата му е артистична, а мечтата му е да бъде на сцена и да твори.⁣

Кой е Стоян Димов

Стоян e на 30 години, от Пловдив, юрист е по образование, но сърцето му го води към артистичния и вълнуващ живот. Работил е като модел, а сега е брокер на недвижими имоти и обича да вдъхва живот на всичко около себе си. Стоян търси емоционално интелигентна жена, която има жизнерадостно и спонтанно отношение към живота, непринуденост и дълбочина в разговорите.

"Обичам да изпитвам вълнение дори от най-прозаичните моменти и да ги правя специални… Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си", казва Стоян.