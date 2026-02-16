Блясък и критики: Турнирът All-Star в NBA предизвика вълна от смесени емоции (ВИДЕО)

Този уикенд се състоя дългоочакваното 75-о издание на All-star турнира на NBA в Ингълууд, Калифорния. Тазгодишното издание прие по-различен формат, като раздели играчите на три отбора - два американски (USA Stars и USA Stripes) и един представляващ състезателите от цял свят (Team World). Съставите на отборите бяха определени след гласуване през сезона, а сред тях присъстват имена като Янис Антетокоунпо, Никола Йокич, Лука Дончич, Стеф Къри, Кевин Дюрант и 41-годишният Леброн Джеймс, около чието участие имаше полемики.

Отборът на USA Stripes вдигнаха трофея на All-Star в NBA

Отборът на Света не успя да се пребори за финал, където се срещнаха двата щатски звездни тима USA Stars и USA Stripes. Победители с 47:21 станаха Stars, но ниският резултат от срещата доведе до много критики от зрителите и коментаторите, свързани с намаляващото ниво на конкуренция между състезателите на този форум и все по-невпечатлявщите и сякаш мързеливи изпълнения на баскетболните звезди на терена.

Още: Договорът, който ще направи Стеф Къри един от най-богатите спортисти в света

Антъни Едуардс от Minnesota Timberwolves, който се състезаваше за Team Stars, стана MVP на турнира и вдигна трофея, който носи името на покойната легенда в баскетбола Коби Брайънт. Деймиан Лилард спечели състезанието от трите точки, въпреки че е аут за целия сезон, тъй като все още се възстановява от разкъсване на ахилесово сухожилие. Кешад Джонсън от Маями Хийт пък се прибра вкъщи с наградата за най-добра забивка, която обаче не успя да впечатли особено зрителите, които са ставали свидетели на магичечските изпълнеия на поколението на Брайънт.

RUNNING WINDMILL JAM FOR THE WIN!



Keshad Johnson is your 2026 @ATT Slam Dunk Champion 🏆 pic.twitter.com/jAhyHzesvr — NBA (@NBA) February 15, 2026

Празничният уикенд на NBA All-Star трябваше да отбележи възхода на Лос Анджелис Клипърс, които бяха избрани за домакин на турнира с 14 поредни печеливши сезона, нов дом в бляскавия Intuit Dome и подкрепата на милиардера Стив Балмър. Вместо това обаче събитието идва насред сезон, изпълнен с драма, сътресения и несигурност.

Кампанията започна с разследване на НБА около сделка, свързана със суперзвездата Кауай Ленард и това дали Clippers не се опитват да заобиколят тавана на заплатите. Последва катастрофален старт 6–21 и шокиращото освобождаване на клубната икона Крис Пол. Отборът се съвзе с впечатляваща серия от 16–3, воден от Ленард, Джеймс Хардън и Ивица Зубац, но ръководството внезапно размени Хардън и Зубац, избирайки подмладяване пред краткосрочен риск за титла. Така сезонът се превърна в болезнен преход и вероятен край на една ера. Клипърс отдавна се опитват да излязат от сянката на Лос Анджелис Лейкърс, но въпреки инвестициите и звездните трансфери, те остават най-старият северноамерикански професионален клуб без участие във финал за титлата.

Още: Краят на една епоха: ЛеБрон Джеймс няма да е титуляр в „Мача на звездите“ за първи път от 22 години насам!