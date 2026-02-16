Лайфстайл:

Блясък и критики: Турнирът All-Star в NBA предизвика вълна от смесени емоции (ВИДЕО)

Този уикенд се състоя дългоочакваното 75-о издание на All-star турнира на NBA в Ингълууд, Калифорния. Тазгодишното издание прие по-различен формат, като раздели играчите на три отбора -  два американски (USA Stars и USA Stripes) и един представляващ състезателите от цял свят (Team World). Съставите на отборите бяха определени след гласуване през сезона, а сред тях присъстват имена като Янис Антетокоунпо, Никола Йокич, Лука Дончич, Стеф Къри, Кевин Дюрант и 41-годишният Леброн Джеймс, около чието участие имаше полемики. 

Отборът на USA Stripes вдигнаха трофея на All-Star в NBA

Отборът на Света не успя да се пребори за финал, където се срещнаха двата щатски звездни тима USA Stars и USA Stripes. Победители с 47:21 станаха Stars, но ниският резултат от срещата доведе до много критики от зрителите и коментаторите, свързани с намаляващото ниво на конкуренция между състезателите на този форум и все по-невпечатлявщите и сякаш мързеливи изпълнения на баскетболните звезди на терена. 

Антъни Едуардс

Антъни Едуардс от Minnesota Timberwolves, който се състезаваше за Team Stars, стана MVP на турнира и вдигна трофея, който носи името на покойната легенда в баскетбола Коби Брайънт. Деймиан Лилард спечели състезанието от трите точки, въпреки че е аут за целия сезон, тъй като все още се възстановява от разкъсване на ахилесово сухожилие. Кешад Джонсън от Маями Хийт пък се прибра вкъщи с наградата за най-добра забивка, която обаче не успя да впечатли особено зрителите, които са ставали свидетели на магичечските изпълнеия на поколението на Брайънт.

Празничният уикенд на NBA All-Star трябваше да отбележи възхода на Лос Анджелис Клипърс, които бяха избрани за домакин на турнира с 14 поредни печеливши сезона, нов дом в бляскавия Intuit Dome и подкрепата на милиардера Стив Балмър. Вместо това обаче събитието идва насред сезон, изпълнен с драма, сътресения и несигурност. 

NBA All-Star

Кампанията започна с разследване на НБА около сделка, свързана със суперзвездата Кауай Ленард и това дали Clippers не се опитват да заобиколят тавана на заплатите. Последва катастрофален старт 6–21 и шокиращото освобождаване на клубната икона Крис Пол. Отборът се съвзе с впечатляваща серия от 16–3, воден от Ленард, Джеймс Хардън и Ивица Зубац, но ръководството внезапно размени Хардън и Зубац, избирайки подмладяване пред краткосрочен риск за титла. Така сезонът се превърна в болезнен преход и вероятен край на една ера. Клипърс отдавна се опитват да излязат от сянката на Лос Анджелис Лейкърс, но въпреки инвестициите и звездните трансфери, те остават най-старият северноамерикански професионален клуб без участие във финал за титлата.

Кристин Попова
